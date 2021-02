Este 2021 La ONU lo decretó el “Año Internacional de la Eliminación del Trabajo Infantil”, donde Chile es uno de los pioneros de la Alianza 8.7 para la eliminación del trabajo infantil en todas sus formas al 2025. En este contexto, la comuna de Río Ibáñez fue seleccionada a nivel nacional para desarrollar el piloto de la segunda etapa del Índice de Vulnerabilidad al Trabajo Infantil.

Rio Ibañez.- Una gran noticia fue la designación a nivel nacional de la Región de Aysén para desarrollar el plan piloto de la segunda etapa del Índice de Vulnerabilidad al Trabajo Infantil, en un programa desarrollado por la Iniciativa regional, América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil de la Organización Internacional del Trabajo, OIT y el Departamento Contra el Trabajo Infantil de la Subsecretaría del Trabajo. Este piloto será ejecutado por el Comité Regional de Erradicación del Trabajo Infantil, liderado por la Seremi del Trabajo y Previsión Social, Andrea Ponce, en el cual se decidió que la comuna donde se desarrollaría este plan sería la Comuna de Río Ibáñez, contando con la aprobación y el apoyo en gestión de la I. Municipalidad de Río Ibáñez.

En el Salón de la Escuela Aonikenk de Puerto Ingeniero Ibáñez, se desarrolló el lanzamiento oficial de este piloto, durante la visita en diciembre del Subsecretario del Trabajo, Fernando Arab. En dicha instancia se presentó el trabajo que realizó el Comité Regional durante el 2020 y los datos del Índice de Vulnerabilidad al Trabajo Infantil general de la Región de Aysén, además de conocer la opinión y reflexiones sobre trabajo infantil, por parte de niños, niñas y adolescentes, representados por Sofía Calderón, José Luis Ascencio y Marina Alarcón, a partir de la pregunta ¿Qué podría hacer el mundo adulto para que los niños y niñas crezcan felices y se pueda prevenir el trabajo infantil en la comuna de Río Ibáñez?.

Al respecto, el Subsecretario Arab comentó, “A los tres cuando les preguntamos qué les gustaría que hiciéramos por ellos, los tres respondieron que más oportunidades para ser niños y jugar, y eso nos tiene que hacer reflexionar porque los niños piensan en niño y eso es en lo que consiste esta iniciativa, en que no les quitemos la niñez, no los privemos de algo tan valioso como es esa inocencia de ser niños. Esto hay que distinguirlo de las labores domésticas, esto no quiere decir que un niño no tenga que ayudar en la casa a poner la mesa, hacer la cama, hacer aseo, ayudar a cuidar a su hermano pequeño de vez en cuando, esto va más allá: son aquellos niños que dejan de estudiar, que pierden ese proceso de formación, por tener que hacer labores de trabajador. Aquí hay que acompañar a la familia, pensamos que ningún padre o madre lo quiere hacer trabajar por maldad, sino que por necesidad o, a veces, porque así se le formó. Por lo tanto, es muy importante que hagamos este proceso de acompañamiento y hoy en día la Región de Aysén y la comuna de Río Ibáñez tiene esta tremenda oportunidad de ser el plan piloto y que será monitoreado por nosotros.”

Piloto #ChileSinTrabajoInfantil

Sobre la elección de la comuna de nuestra región a nivel nacional y de la comuna de Río Ibáñez, la Seremi Andrea Ponce detalló, “Para nosotros como Comité Regional de Erradicación de Trabajo Infantil, la elección de nuestra región a nivel nacional es un gran orgullo y se debe al gran trabajo que se ha realizado en esta instancia, donde somos más de 20 instituciones públicas y privadas comprometidas con difundir los riesgos del trabajo infantil e intentar eliminarlos en nuestro territorio. No es una tarea fácil, a nivel mundial, ya se proyecta que la pandemia de Coronavirus aumentará gravemente el trabajo infantil y retrasará en 10 años el trabajo que se ha realizado sobre su eliminación y protección de niños, niñas y adolescentes, en el contexto de fomentar el trabajo decente”.

Junto a ello, Ponce añadió, “La elección de la comuna de Río Ibáñez se determinó por diversos factores, entre ellos, por ser una comuna extensa, con distintas realidades geográficas, comunitarias y laborales, donde encontramos agricultura, ganadería, turismo y comercio, principalmente, y donde hay una zona fronteriza. Además, la Municipalidad de Río Ibáñez con el Alcalde Marcelo Santana y la Oficina de Protección de Derechos, OPD, son actores fundamentales y siempre se han interesado por esta iniciativa, apoyándonos con ideas, gestiones, educación y difusión de los riesgos del trabajo infantil, sobre todo del trabajo peligroso. Les damos las gracias por aceptar ser parte de este piloto nacional”, afirmó la titular de trabajo y previsión social.

José Luis fue uno de los niños representantes de su comunidad. Con 11 años, compartió lo que piensa sobre el trabajo infantil, “Nos hicieron pensar. Los niños tienen derechos y tienen derecho a divertirse, a jugar, que es prácticamente lo mismo. Un derecho de ellos es no trabajar, un deber tendría que ser ayudar a la familia, pero no hay que exagerar ni mandarlos a trabajar”.

Por su parte, el Alcalde Marcelo Santana, se refirió a esta iniciativa, “Para nosotros como comunidad es muy importante que los niños tengan garantizados los derechos a la educación, que se puedan criar en un ambiente sano, con recreación, con ocio, también apoyar a los padres en las labores del hogar, pero es cosa muy distinta al trabajo infantil, donde a los niños se les suspenden esos derechos y se dedican a generar ingresos de manera obligatoria. Eso es lo que no queremos, que por lo menos hasta que sean mayores de edad, tengan las oportunidades de crecer, desarrollarse, derecho a acceso a la educación porque eso abre muchas oportunidades a los estudiantes”.

Desde Lima, Perú, la secretaría técnica de la Iniciativa regional, América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil de la OIT, María Olave, se refirió al Índice de Vulnerabilidad y al propósito de este plan, “Contar con estos mapas precisos y con una información de calidad, para ayudar a las autoridades regional y locales a poder desarrollar su trabajo con mejor información y con más calidad, orientada a un mejor servicio para su comunidad. Cuentan con nosotros, con la Iniciativa Regional de Trabajo Infantil, juntos vamos a acompañarles en este compromiso que ustedes están asumiendo y que confiamos que nos permitirá, de un lado atender mejor a los niños, niñas y adolescentes y, por otro lado, aprender y compartir con otros países y localidades de la región estos aprendizajes en la implementación del piloto. Muchas gracias, con su esfuerzo podremos asegurar la protección de los niños y niñas, asegurar que su desarrollo se de en las escuelas, familias y comunidades, lejos de mercados, calles y campos”.

El lanzamiento fue organizado por la Seremi del Trabajo junto a la OPD de Río Ibáñez y contó con la presencia del Subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, Alcalde Marcelo Santana, Gobernadora de la Provincia General Carrera, Vanessa Vásquez; Seremis de Trabajo y Previsión Social, Andrea Ponce; Desarrollo y Familia, Marcelo Jelvez; Justicia y DDHH, Luis Prieto; Educación, Sergio Becerra; Director Regional del ISL, Mario Garay, representante de Carabineros, INDAP y de otras instituciones del comité, tanto presencialmente como vía zoom, del director de la Escuela Aonikenk, profesores, apoderados, niños y niñas.

El comité regional conformado por el Seremi de Desarrollo Social y Familia; Seremi de Justicia y derechos Humanos; Seremi de Salud; Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH; Corporación Opción; Segegob; INJUV; Dirección del Trabajo; Seremi de Deportes; Instituto Nacional de Deportes; Seremi de Educación; SENAME; Carabineros de Chile; Policía de Investigaciones de Chile, PDI; Seremi de Agricultura; Indap; Conaf; SAG; JUNJI; Defensoría de la Niñez y Sernatur, liderados por la Seremi de Trabajo y Previsión Social, manifestó su compromiso con esta iniciativa, esperando tener novedades sobre los avances durante el primer semestre de este 2021.