La Autoridad Sanitaria y Carabineros allanaron un céntrico local, donde 4 personas fueron detenidas por no respetar la normativa sanitaria vigente.

Coyhaique.- “Estaban todas las máquinas de juegos encendidas con cuatro personas escondidas en su interior, además de elementos probatorios de que el negocio funcionaba en los días previos” relata José Daniel Barría, Jefe del Departamento de Acción Sanitaria de la Seremi de Salud quien describe el reciente operativo que cursó sumarios sanitarios a 8 personas, incluyendo personal de administración y el dueño del inmueble, por infringir el cumplimiento de cuarentena que enfrentan los habitantes de Coyhaique tras participar de este tipo de actividades que están prohibidas en fase 1.

Se trata de una sala de juegos ubicada en calle Lautaro 135, que fue denunciada por particulares que advirtieron un constante movimiento de personas que entraban y salían del lugar, en días de cuarentena en la capital regional.

“Con Carabineros se ejecutó una orden de allanamiento emanada desde esta misma Autoridad Sanitaria donde se procedió a la entrada y registro por la fuerza. En el interior del local, se encontraban personas que, en ese momento, no pudieron muchos de ellos acreditar su desplazamiento, razón por la cual fueron detenidas por personal de Carabineros y se iniciaron los respectivos sumarios sanitarios”, comenta José Daniel Barria, quien además dijo que en el lugar se encontraban diversas especies como elementos probatorios que habían estado funcionando durante los días previos a este operativo, además de la incautación de dinero en efectivo.

Uno de los aspectos que llamó la atención al equipo fiscalizador fue la presencia de un funcionario público en el lugar, quien planteó que se desplazaba con su credencia institucional. Al respecto, José Daniel Barria hizo un llamado a los funcionarios públicos a no hacer mal uso de este elemento “Advertimos a la comunidad y a todos quienes somos funcionarios públicos que no podemos hacer mal uso de nuestras credenciales para poder desplazarnos en temas que no sean relacionados con nuestras funciones u otros fines”. Ante esto, el jefe del Departamento de Acción Sanitaria dijo que han tenido denuncias en diversos puntos como supermercados y locales comerciales en donde las personas se niegan a mostrar sus permisos de desplazamiento mostrando sólo su credencial institucional.

La autoridad sanitaria inició el sumario a las 8 personas y recordó a los habitantes de Coyhaique que mientras dure la cuarentena solo pueden funcionar rubros considerados como esenciales donde, claramente, los salones de juegos deben permanecer cerrados.