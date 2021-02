Gran preocupación existe en la comunidad de Islas Huichas, ya que, el problema de agua potable se agudiza aún más y pasaría a niveles críticos, porque aseguran desde el Comité de Agua Potable Rural que han logrado hacer funcionar la planta que entrega el vital elementos a los pobladores de la zona, pero a raíz del alto costo, este fin de semana ya se quedarían sin agua.

Aysen.- “Nos encontramos operando la planta, produciendo agua para la población, pero lo más probable es que nos quedemos sin agua. La comunidad que entienda que no es un corte el que vamos a hacer, es simplemente que vamos a quedar sin suministro, es decir, la red va a dejar de conducir agua, porque estamos llegando a niveles que son críticos. Nosotros desde el 5 de febrero estamos operando la planta con nuestros recursos, con los recursos de la comunidad, o sea, nos estamos metiendo la mano al bolsillo. Por ahí yo vi un correo filtrado, donde una autoridad de Gobierno le dice a otra que este problema es netamente gestión económica del comité y si se trata de gestión económica, nosotros ya completamos quince días haciendo gestión económica, o de lo contrario, habríamos estado sin agua hace diez días atrás y más. En este momento hay un grupo electrógeno funcionando con recursos del comité, proporcionado por sus socios y que tiene un costo de alrededor de 300 mil pesos diarios”, indicó Cristóbal Cerda, tesorero del Comité de Agua de Potable Rural de Islas Huichas.

El dirigente de la Isla, añadió que, “el Gobierno tiene que creer primeramente en lo que proyecta, yo le dije a una autoridad que nosotros tenemos un plan A que es agua lluvia, un plan B que es la planta de osmosis, planta que la autoridad sabe, no tiene para que preguntarnos cuál es el costo de operación, ellos lo conocen de memoria. Nosotros funcionamos a través de la DOH mas la unidad técnica y ellos saben perfectamente los valores diarios que se requieren para operar la planta de osmosis y poder abastecer el cien por ciento de la población y también con carácter restringido, lo importante es que la gente tenga agua todos los días”.

El tesorero del Comité de Agua Potable Rural de Islas Huichas, Cristóbal Cerda, dijo que están realizando todos los esfuerzos para no quedar sin suministro y por estos días se han visto en la necesidad de efectuar un racionamiento.

“Nosotros estamos haciendo un racionamiento en la noche, a partir de las 10:30, 11 de la noche, que cada vez lo vamos a tener que ir acortando. Ahora, para operar la planta de osmosis, para aumentar los turnos, que significa, que tendría que contratar más personal. Nosotros como comité ya contratamos un operador adicional, ese es recursos mensual, entonces, no es un tema que por gestión económica la comunidad está pagando los platos rotos de quedarse sin suministro, porque la sequía nos afecta a todos y claro que nosotros nos anticipamos, sino habríamos estado muchos días atrás sin agua”, sentenció el dirigente.