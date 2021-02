Este fin de semana, en un trabajo coordinado con la Jefatura de la Defensa Nacional para la región de Aysén, detectives de la Prefectura Provincial Coyhaique en conjunto con personal del Ejército, detuvieron a cuatro personas por delitos contra la salud pública en el sector Tejas Verdes, por infringir cuarentena decretada por la autoridad sanitaria.

Coyhaique.- Sobre los hechos, el comisario Christian Mora, jefe de la Brigada de Investigación Criminal Coyhaique, señaló “nuevamente mientras se desarrollaba un trabajo en conjunto con personal del Ejército, la Policía de Investigaciones de Chile sorprendió de manera flagrante a cuatro personas, dos mujeres y dos hombres, uno de ellos menor de edad, los que se encontraban realizando actividades recreativas en el balneario de tejas verdes, vulnerando las medidas sanitarias”.

De los hechos se dio cuenta al Fiscal de turno, quien dispuso que los tres mayores de edad pasaran a control de detención, quedando el adolescente apercibido al artículo 26 del Código Procesal Penal.

Tras el control de detención, el Juzgado de Garantía decretó legal la detención de las tres personas, siendo formalizadas por la Fiscalía por infracción al Artículo 318 del Código Procesal Penal, decretándose la suspensión condicional del procedimiento por el plazo de un año y el pago de una multa destinada a Bomberos de Coyhaique.

Cabe señalar que, desde iniciada la cuarentena en Coyhaique, “la PDI ha detenido a 20 personas en el marco de los servicios permanentes de fiscalización, todos ellos por delitos contra la salud pública”, añadió el comisario Mora, respondiendo a un trabajo de coordinación entre la PDI y el Ejército.

“Hacemos un llamado a la comunidad a respetar las medidas instauradas por la autoridad sanitaria, evitar los desplazamientos innecesarios y no concurrir a los balnearios o lugares de recreación, teniéndose presente que los fines de semana, aunque los sectores rurales se encuentren en fase 2, deben dar cumplimiento a la cuarentena obligatoria, o sea no se puede asistir a esos lugares”, puntualizó el jefe de la BICRIM Coyhaique.

Finalmente, el comisario Christian Mora enfatizó en los servicios permanentes de fiscalización, señalando que “se continuará desarrollando estas labores con la finalidad que todos aquellos infractores que deseen no dar cumplimiento a lo ordenado por la autoridad sanitaria sean puestos a disposición de los Tribunales de Garantía”.