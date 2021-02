La autoridad de salud pudo conocer la realidad del único centro hospitalario de alta complejidad regional y de las distintas estrategias implementadas para mejorar la atención de los usuarios.

Coyhaique.- Hasta el Hospital Regional Coyhaique llegó el Subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, con el objetivo de conocer personalmente la situación del único centro de alta complejidad de la región de Aysén, y las distintas acciones que se han implementado para combatir la emergencia sanitaria por la presencia por COVID 19 en la región y el país, recorrido en el que fue acompañado por el Director del Servicio de Salud Aysén, Gabriel Burgos, y el Director del Hospital Regional Coyhaique, Jaime López.

En la actividad, que contempló una visita al Servicio de Medicina, a la Unidad de Tratamientos Intermedios (UTI), Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y Unidad de Emergencia Hospitalaria, la autoridad de salud pudo conocer la realidad del recinto hospitalario y constatar el despliegue de los equipos de salud frente a las distintas necesidades y cuidados que día a día requieren los pacientes y usuarios afectados por el COVID-19 y aquellos que no lo están.

Más tarde, la autoridad participó de una reunión de trabajo con el cuerpo directivo del recinto hospitalario, en el que conoció las estrategias que se han desarrollado institucionalmente frente al COVID-19, desde el inicio de la pandemia en la región en marzo del año pasado, como la implementación del Laboratorio de Biología Molecular, la segmentación y separación de Urgencias en Adultos, Pediátrica y Gineco Obstétrica, el desarrollo de la Telemedicina, la habilitación de un Contact Center para agendar horas médicas y la entrega de fármacos a domicilio, entre otras.

En la ocasión, el Subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, manifestó que “en el Hospital Regional Coyhaique -donde he tenido la oportunidad de visitar los distintos servicios y ver el esfuerzo que ha hecho toda la comunidad hospitalaria para enfrentar esta pandemia- han implementado todas las medidas conocidas, unidades de tratamiento intensivo, unidades de cuidados intermedios, servicio médico quirúrgicos y han dispuesto todas las facilidades para resolver la patología de estos pacientes. La disposición es excelente, están dotados de un buen equipamiento y de un súper grupo humano comprometido en la atención de los pacientes aquejados por COVID-19”.

Por su parte, Gabriel Burgos, director del Servicio de Salud Aysén, manifestó que “hoy ha venido el Subsecretario a conocer in situ la Red Asistencial, donde le pudimos mostrar los lineamientos en los cuales hemos estado trabajando, todo lo que es pandemia y proceso de vacunación, además de la importancia de poder inmunizar a la población objetivo. Nuestra meta es vacunar de aquí al viernes las 80% de la población mayor a 65 años y lograr durante el primer semestre inocular al 80% de la población total regional. Igualmente, visualizamos lo que hemos estado haciendo para desarrollar nuestra Red, un tema muy importante para poder tener una salud adecuada, que se merece toda la comunidad aysenina”.

Sobre la oportunidad de dar a conocer el estado y situación en que se encuentra el Hospital Regional Coyhaique, además de las distintas estrategias que se han implementado para continuar con las prestaciones y no disminuir la resolutividad del establecimiento en el contexto de la emergencia sanitaria, Jaime López, director del establecimiento señaló que “el Subsecretario vino a supervisar como nuestro Hospital se ha preparado para enfrentar los requerimientos de la pandemia, desde el punto de vista de su infraestructura, recurso humano, de su organización interna, de la manera que se han utilizado los equipos que fueron aportados por el Gobierno Regional de Aysén y por la misma Subsecretaria. La autoridad se ha ido bastante satisfecho con la visita, con la que tuvo un espacio de diálogo con el equipo directivo donde le hemos hecho ver la necesidad de poder avanzar en los proyectos que necesita el establecimiento en sus tres unidades críticas, entre otros temas.”

Cabe destacar, que en esta visita a la región de Aysén el Subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, tendrá actividades en Coyhaique y la localidad de Cochrane, entre las que se destacan la visita a terreno al emplazamiento del nuevo CESFAM Coyhaique, recorrido al nuevo Hospital de Cochrane, reuniones con parlamentarios, gremios de la salud y Colegio Médico, entre otros.