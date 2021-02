Acompañado por vecinos y vecinas beneficiados por la iniciativa y los concejales de la comuna, este jueves el alcalde de Aysén, Luis Martínez Gallardo, participó en la sesión de Consejo Regional de Aysén efectuada de forma telemática y que, entre otros puntos, abordó la discusión presupuestaria para la construcción del alcantarillado de las calles Pangal – O’Higgins en Puerto Aysén.

Puerto Aysen.- En la instancia, el edil comunal y el director de la Secretaría Comunal de Planificación, Marcelo Prambs, intervinieron en el debate, para luego dar paso al análisis y votación por parte de los Consejeros Regionales. Tras lo cual la iniciativa resultó aprobada de forma unánime, obteniendo de esta forma los recursos necesarios para su ejecución, faenas cuyo monto de inversión superan los 600 millones de pesos y que transformarán la vida de más de cien familias en la capital comunal de Aysén.

Todo ello, luego de que hace sólo tres semanas el emblemático proyecto obtuviera Recomendación Satisfactoria por parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, lo cual permitió iniciar las diversas tratativas para conseguir el anhelado financiamiento. En aquella oportunidad, la primera autoridad de la comuna apeló a la unidad de todos los actores involucrados para seguir trabajando por las esperanzas de los habitantes de la comuna, situación que se vio reflejada con los votos aportados en favor del financiamiento por los consejeros regionales por la provincia de Aysén: Sergio González, Marcia Nahuelquín, Luis Coñuecar y Eligio Montecinos y, además de la priorización realizada por la Intendenta, Margarita Osses.

Tras la sesión, los vecinos mostraron su alegría por este importante anuncio, cuyo siguiente paso es la licitación para posterior ejecución.

“Más feliz no podemos estar, este es un logro que hace muchos años comenzamos a solicitar, como dirigente de la junta de vecinos, luego hicimos un comité pro adelanto y así fuimos buscando, hablando, yendo para un lado y otro, así que esto es lo más grande. Mucha gente no lo creía, quizás ahora crean, porque cuando ven que las cosas avanzan todos se embarcan. Y el apoyo que tuvimos del alcalde nuevo que se fue y del alcalde Martínez cuando llegó, y de todos los concejales, y que gracias a los consejeros nos apoyaron todos”, manifestó la dirigenta Adriana Colivoro.

Por su parte, la vecina Irma García expresó su felicidad ante esta aprobación por la que tantos años han luchado en estos sectores icónicos en Puerto Aysén. “Muy lindo y ojalá que esto siga adelante, porque cada vez queda menos y va a quedar mi bien. Estábamos todos muy preocupados porque hay sitios chiquititos, se llena eso en el invierno, limpian y sale todo ese excremento para afuera, ahora será todo mucho más limpio, principalmente por los olores que uno percibe todos los días, cuando empiezan a rebalsar los pozos, ahí es cuando uno tiene que levantarse de noche, porque a mí me ha pasado, a hacer cuneta para que eso corra. Así que estoy muy contenta y muy gradecida, y esperar esto que viene y que nos mejorará a todos la calidad de vida”.

La concejala de la comuna, Ximena Novoa, relevó el trabajo desarrollado por las diversas instituciones, en pos de este grupo de ayseninos que han sido parte esencial de lo que es el Aysén de hoy. “Un reconocimiento a los dirigentes, un reconocimiento al equipo municipal por el trabajo, a los consejeros regionales que tuvieron la voluntad de votar a favor, por esto que viene a cambiar la vida de nuestros vecinos. Es una deuda que se arrastra desde hace muchos años. Un reconocimiento a nuestro ex alcalde Catalán que se la jugó por este proyecto maravilloso. Felicitaciones a todos, especialmente a nuestros vecinos que hoy comienzan una nueva etapa como familia. Este trabajo en conjunto aúna voluntades en favor de nuestra gente y eso no se debe perder, esto va en directo beneficio de nuestros vecinos así que felicidades al equipo municipal, a nuestros consejeros regionales, a mis colegas concejales que también han puesto cuota en este trabajo.

Finalmente, el edil de la comuna, Luis Martínez, señaló su satisfacción tras este importante paso que esperan concretar en los siguientes meses, y cuyos resultados van de la mano a la reciente aprobación de financiamiento para el alcantarillado de Calle Condell en este histórico logro para mejorar la calidad de vida de, en conjunto, cerca de 400 personas.

“Una votación importante. Muy felices los vecinos, muy feliz este alcalde, muy felices los profesionales de la municipalidad, los funcionarios del GORE que buscan los recursos para esto, los CORE que aprueban porque aquí se hace justicia, se entrega dignidad, se entrega higiene, se entrega una cantidad de productos que van a hacer mejor la vida de las personas y eso es lo que persigue el municipio. Habiendo ingresado recién este proyecto, sin lugar a dudas, estaba, pero con muchas observaciones e indicaciones, pusimos a nuestro equipo a trabajar con todas las ganas para poder sacarlo adelante, y pudimos sacar el Condell que hoy está listo, está financiado y que pronto ira a licitación, y ahora Pangal y O’Higgins”.

Agregó que “más contento no puedo estar por estas familias que prácticamente conozco toda la vida y que hoy día van a poder tener dignidad ¿y porque decimos dignidad? Porque sus sitios están llenos de pozos negros que muchas veces limpiamos con el camión municipal, y que no es digno, así que hoy se ha logrado este acuerdo del GORE que permitirá hacer justicia y una mejor ciudad. Y eso es lo que queremos seguir construyendo y lo hemos instado también a ellos que apoyen nuestros proyectos. Tendremos una cartera este año de 17 mil millones de pesos y donde la mayoría de las iniciativas van en directo apoyo a la mejora en la vida de nuestros vecinos”, finalizó el alcalde Martínez.