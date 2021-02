Esta técnica es utilizada en casos complejos, de elección en catástrofes masivas y cuando no es posible llegar a una identificación a través de las huellas dactilares.

Aysen.- En el último tiempo, y a raíz del hallazgo de una víctima del accidente vehicular ocurrido en julio pasado y de un fallecido por un incendio ocurrido en Puerto Cisnes, ambos casos complejos para su identificación, por no tener posibilidades de levantar impresiones dactilares, el Servicio Médico Legal debió recurrir a la pericia odontológica forense, método que estudia el manejo y examen de la evidencia dental y maxilofacial, y que permite comparar los registros ante mortem y post morten de una persona, inclusive en cuerpos calcinados, debido a que los dientes son el tejido que soporta mayores temperaturas en todo el cuerpo.

Ambos procedimientos, sumados a los de un joven rescatado de las aguas del Río Baker hace unos años, fueron realizados por la Directora Regional del SML, Dra. Catherine Sandoval, quién posee la expertiz necesaria que permitieron realizar la comparación científica para la identificación, y donde no era posible hacerlo a través de la huella dactilar, que es el procedimiento habitual.

Respecto al procedimiento, Catherine Sandoval, odontóloga de profesión explicó que “las pericias odontológicas forenses las debe realizar un odontólogo capacitado en identificación forense y consiste en comparar información ante mortem con post morten o en personas vivas inclusive, cuando se requiere confirmar identidad sin tener registro de huella dactilar, pero sí clínica. Para ello existen distintos medios de estudio, los instrumentos habituales que se utilizan en la odontología son las fichas clínicas, radiografías, fotografías clínicas o algún modelo de los dientes o prótesis dental, es decir, cualquier información que pueda quedar registrada en algún documento reconocido como legal que nos de pista que esto se realizó en esta persona que está individualizada, y que haya quedado registrada bajo la responsabilidad de un facultativo odontólogo o médico”.

Ahora, cabe mencionar que existen 3 métodos validados científicamente en el mundo para identificar a una persona, el primero y más habitual es por huella dactiloscópica (dada por la nutrida base de datos que existen en los países), en segundo lugar está la odontología forense y en tercer lugar tenemos el ADN, siendo la dactiloscopia el método más usado a nivel regional y nacional, esto porque todos quienes tienen cédula de identidad chilena, tienen sus huellas registradas en el Servicio de Registro Civil e Identificación, mientras que en la odontología forense no siempre existe un registro, ya sea porque no ha recibido atención odontológica, porque se desconoce quién era su tratante o bien los antecedentes son insuficientes; siendo éstos el gran limitante del método, vale decir contar con un antecedente para comparar.

El examen comparativo de ADN, al igual que los anteriores, también es un cotejo, en que se compara el ADN de la persona que se busca identificar con uno o más familiares directo genéticamente, éste peritaje es mucho más complejo porque requiere tener necesariamente una línea biológica, es más largo y requiere mayores recursos humanos y de infraestructura, y con un costo mucho más elevado para el Estado, ya que en Chile todo examen de ADN para identificación de fallecidos es realizado por el SML, en cambio la odontología forense tiene el beneficio, que es bastante rápido y lo que se necesita es tener antecedentes de calidad y confianza suficiente con qué comparar y un odontólogo especialista que lo pueda realizar con instrumental básico de examen.

Como una forma de avanzar en el conocimiento de esta técnica de identificación poco utilizada a nivel regional, el año pasado el SML en conjunto con la Seremi de Salud Aysén convocó a todos los odontólogos de la red pública y privada a una charla de odontología forense, esto con el objetivo de generar una red de apoyo con registros de calidad y que facilite la búsqueda de antecedentes, que permita a estos profesionales conocer la información legal que deben considerar, cómo obtener una ficha clínica, a quién se le puede entregar y cómo almacenar esos datos, que sean fidedignos, permitiendo así conseguir un insumo de calidad al momento de ser solicitado y que permita la identificación de alguna persona.

En este sentido, Catherine Sandoval comentó que esta actividad permitió que esta red funcionara en el caso de la víctima del accidente ocurrido el año pasado, puesto que “el cuerpo de esta persona fue encontrada un día sábado, el mismo día en la tarde con la autorización del fiscal de turno, se activó esta red en el servicio público y el día domingo se extendió a la red privada, por lo que quiero aprovechar la oportunidad de agradecer enormemente la respuesta que obtuvimos de los odontólogos de Coyhaique (donde residía la presunta víctima), porque fueron ellos quienes el mismo día comenzaron a revisar su base de datos, hasta que el día lunes en la mañana nos dieron el aviso que encontraron una ficha clínica de atención de esta persona que era la línea hipotética que nosotros trabajábamos de identidad, todo nos indicaba que era él, pero teníamos que corroborarlo de manera científica, y gracias a esta información, la fiscalía pudo tramitar la autorización judicial para tener estos antecedentes que nos hicieron llegar al Servicio Médico Legal para realizar el peritaje, esto arrojó resultado positivo, pudiendo nosotros ese mismo día entregar al Ministerio Público la identidad, y con ello la Fiscalía informar a la familia que había sido identificado positivamente y quedar disponible al día siguiente para proceder a la entrega del cuerpo”.

Finalmente, la Directora Regional del SML hizo un llamado a reconocer este método, que no es muy conocido ni utilizado en nuestra región, justamente por las dificultades de contar con los antecedentes necesarios, por tanto “llamar a que cuando existan presuntas desgracias, es muy importante que la familia pueda contar con estos antecedentes clínicos, pensando en personas vivas perdidas y en las que se presuma un fallecimiento, ya que cuando fallece alguien cercano, lo que queremos es terminar el proceso médico legal lo más pronto posible, y no tener que esperar meses en su identificación, para poder sus deudos retirar el cuerpo y realizar los rituales que nuestra cultura respeta y necesita, situación que puede tomar meses cuando se opta por una identificación por ADN” concluyó.