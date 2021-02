En marcha se encuentra ejecución del Convenio entre el MOP y el Cuerpo Militar del Trabajo (CMT) el que considera una inversión del gobierno del presidente Sebastián Piñera a través de la Dirección Regional de Vialidad del MOP de $8.406 millones.

Aysen.- El Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas, Néstor Mera Muñoz junto al Senador David Sandoval, el Alcalde de Lago Verde Nelson Opazo y el Jefe de la Subjefatura Zonal del Cuerpo Militar del Trabajo Teniente Coronel Claudio Vera, dieron a conocer hoy la aprobación y Toma de Razón por parte de la Contraloría General de la República del Convenio entre el Ejército de Chile a través del Cuerpo Militar del Trabajo y la Dirección Regional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas para construir 12 kilómetros de camino y el puente Cáceres, lo que permitirá avanzar en este anhelado proyecto de unir por vía terrestre a las comunidades de Lago Verde y La Tapera.

“Estamos extremadamente contentos y muy conformes con el trabajo que se ha venido desarrollando durante varios años, con el Alcalde de Lago Verde Nelson Opazo, el Senador David Sandoval y el Cuerpo Militar del Trabajo a través de su Comandante Claudio Vera y todo su equipo para lograr este importante anhelo de la comunidad que es unir a través de un camino a la comunidad de Lago Verde con La Tapera. La suma de todos estos esfuerzos ha culminado con la Toma de Razón por parte de Contraloría de la documentación respectiva, y en las próximas semanas el Cuerpo Militar del Trabajo iniciará los trabajos instalándose en La Tapera para poner en marcha la construcción de estos primeros 12 kilómetros y la instalación del puente mecano Cáceres con una inversión de nuestra Dirección Regional de Vialidad de $8.406 millones. Esta es una zona que estaba desconectada internamente y que tiene un potencial turístico enorme, por lo tanto estamos muy conformes con este trabajo conjunto, con este esfuerzo que como gobierno estamos haciendo en esta zona con el apoyo irrestricto de nuestro presidente Sebastián Piñera quien ha priorizado sacar del aislamiento interno a estos vecinos, y esperamos que los frutos de este trabajo en el futuro se noten en la vida diaria de las comunidades de Lago Verde y de La Tapera. “afirmó el SEREMI del MOP.

Con relación a los trabajos a desarrollar, el Director Regional de Vialidad del MOP Jaime Alarcón comento que “como resultado de los procesos de participación ciudadana se priorizó como primera etapa construir el camino desde el sector de La Tapera-Lomas Bajas en una extensión de 12 kilómetros de un total que abarca el proyecto de 79 kilómetros para unir a Lago Verde con La Tapera. Lo anterior, incluye la instalación del puente mecano Cáceres de 60 metros de longitud. El camino considera una plataforma de siete metros de ancho a nivel de rasante, con dos pistas de tres metros de ancho cada una y con un sobreancho de plataforma de 50 centímetros a cada lado. El plazo para la ejecución de los trabajos 1.470 días”.

Por su parte, el Alcalde de la comuna de Lago Verde, Nelson Opazo manifestó la materialización de este camino como un hito. “Este es un antes y un después para la comuna y a la vez entrega una alternativa de conectividad para la Carretera Austral. Va a disminuir el tramo en el caso de Lago Verde 101 km la salida a Coyhaique y en realizar el ida y vuelta son 200 kilómetros, por lo tanto claramente el impacto sobre la vida de las personas va a ser muy significativo en términos de costo, en términos de accesibilidad hacia la capital regional y en términos del desarrollo productivo-turístico que parte a partir de este año, no sólo con la concreción del inicio de las obras, sino también lo que significa el impacto de generar actividad económica a través de una comitiva de 60 personas donde esperamos también se involucren actores locales que tendrán la opción de intervenir en esta obra y que además, generan actividad económica importante con oferta local que se ve significativamente impactada con la llegada de este gran equipo. Aquí hay una decisión política de conectar una comuna internamente y de ejercer soberanía efectiva y está dada por la gran voluntad que han tenido actores de alta relevancia como el presidente Sebastián Piñera y el ex Ministro de Defensa Alberto Espina, y en el ámbito regional sin el concurso del Senador Sandoval y del SEREMI Néstor Mera bien difícil habría sido llegar a esta instancia definitiva del inicio de las obras, y la comunidad son quienes prácticamente en forma unánime han insistido permanentemente en esta obra, así que ese trabajo conjunto de nuestra administración, la comunidad y todos los actores señalados nos permite hoy día sentir la satisfacción de una etapa cumplida, hay un sueño, un anhelo de una comuna y de muchos pioneros que especialmente bregaron de manera importante para que esta obra se materialice. Ahora lo que nos ocupa es poder incorporar el trabajo de la mejor manera con los actores locales, con los propietarios de los predios involucrados directamente y con el gran respaldo que hemos tenido y tenemos del Cuerpo Militar del Trabajo, quienes sin duda en sus inicios, en el proceso y hoy día en la ejecución son actores absolutamente protagonistas de estas obras”.

En tanto el Jefe de la Subjefatura Zonal del Cuerpo Militar del Trabajo en Coyhaique el Teniente Coronel Claudio Vera, indicó estar muy comprometidos con la realización de estas obras, señalando que “sabemos que este es un esfuerzo regional importante que se ve coronado hoy con la aprobación del Convenio que va a permitir el inicio de los primeros 12 kilómetros desde La Tapera hacia Lago Verde, en donde tenemos la gran responsabilidad como Cuerpo Militar del Trabajo de poder ejecutar esa obra. Esperando ser un aporte no solamente para Chile en la integración del territorio nacional, sino también para las comunidades de La Tapera y Lago Verde con la concreción de un sueño importante que va a estar en las manos del Cuerpo Militar del Trabajo su ejecución”.

Senador David Sandoval “no puede haber noticia más espectacular, más anhelada y más soñada por los lagoverdinos y taperinos que este viejo, antiguo y en realidad casi histórico anhelo de ver unidas sus comunidades, ver unida a su gente entre Tapera y Lago Verde para las que hoy día significa una tremenda vuelta de más de 260 kilómetros cuando solamente los separan 80 kilómetros, evidentemente este es un hito fundamental. Aquí se ha puesto el énfasis en un proyecto que tiene un enorme impacto en la conectividad, en la comunicación, es un camino fronterizo y que va a permitir a las comunidades dar un salto enorme en su condición de desarrollo y de integración. También hay que destacar el esfuerzo que se hace en materia económica son más de $80 mil millones, -recordemos que el FNDR tiene $65 mil millones- por lo tanto, este camino cuesta más que el FNDR completo, así que hay que valorar ese esfuerzo; valorar también, el trabajo que hará el CMT porque ellos han hecho una gran labor en materia caminera en la región de Aysén, incluso en la construcción de la propia Ruta 7 y hoy día en estos caminos fronterizos y aislados van a ser una gran apuesta que no me cabe duda que con las capacidades del CMT lo van a construir así como ya lo han hecho antes en otros sectores de la región. Destacar también el gran aporte que ha hecho el Ministerio de Obras Públicas en reconocer esta obra por el importante significado que ésta tiene, con este camino llegamos a todas las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y hasta al presidente Piñera con quienes nos reunimos porque esta obra se sustenta en un anhelo que la comunidad lo justifica absolutamente. Son poca gente, pero esto se va a transformar en un enorme potencial de desarrollo, de crecimiento, de inversión y no me cabe la menor duda que para las comunidades de Lago Verde y de La Tapera va a ser un cambio fundamental en sus vidas”.