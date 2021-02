El Concejal de la comuna de Aysén aseguró que ya son 9 años desde que se estableció la ley que crea la zona franca de la región, pero ya está finalizando el segundo Gobierno de Piñera y no se ha cumplido nada.

Puerto Aysen.- En la última sesión del Concejo Municipal de Aysén, el Concejal Socialista Fabián Aniñir, pidió que como cuerpo colegiado se solicite la presencia en la porteña ciudad de la Intendenta Margarita Ossa, con el fin de que sostengan una reunión y se explique en qué fase se encuentra el proyecto anunciado el 2012, en el primer gobierno de Sebastián Piñera.

Aniñir, señala que la iniciativa tendría al menos 7 meses de inactividad, lo cual retrasa aún más su avance y hace “impresentable” la excesiva demora en concretar la zona franca para Aysén.

“Es impresentable que después de 9 años, de que haya nacido esta ley que nos favorece con una zona franca a la región de Aysén y que es de un gobierno de esta misma tienda política que tenemos hoy día, no exista voluntad política para sacar adelante este proyecto. Solicité una presentación al Concejo por parte del director de Corfo y del encargado ministerial de Hacienda para la región, que está viendo este tema en conjunto con la Intendencia, encargado de sacar adelante la zona franca. Sin embargo, nos informan que hay siete meses de inactividad, más de un año cuatro meses que la mesa técnica que se conformó para sacar adelante este proyecto, que fue un compromiso del Subsecretario de Hacienda, el señor Moreno, ni siquiera han sesionado en ese periodo, que está en una inactividad absoluta, algo que es preocupante”.

El Concejal Fabián Aniñir, agregó que han solicitado a la Intendenta que se traslade a una reunión con el Concejo Municipal de Aysén, con el fin de dialogar y ver si existe o no voluntad política del Gobierno, en avanzar con esta importante iniciativa. “El Concejo solicitó que la Intendenta venga al Concejo Municipal, vamos a pedir su presencia para poder conversar acerca de esto y ver dentro de este año ¿qué pretende?, si ¿hay voluntad o no? y ¿en cuánto podemos avanzar?. Porque la verdad es que así ha sido durante todo este tiempo, durante todo este gobierno, a tirones hemos tratado como Concejo sacar adelante la zona franca”.

Uno de los compromisos durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, a raíz del movimiento social de 2012, fue la zona franca para la región de Aysén. En el mandato de la ex Presidente Michelle Bachelet, se logró un importante y significativo avance en la iniciativa, que fue, la compra de las 20 hectáreas, mediante una inversión que bordea los 800 millones de pesos, de un terreno ubicado a unos 5 kilómetros de Puerto Aysén en la ruta hacia Chacabuco.

Ahora, lo que se espera es que avancen los tramites administrativos que lleven a la licitación de la construcción y administración de lo que sería el recinto franco para la región de Aysén.