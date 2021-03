Desde la Corporación Nacional Forestal (CONAF) consignaron este domingo que la totalidad de los focos ya fueron controlados. Desde el ministerio de Agricultura informaron que ha existido fluida comunicación con los productores locales para evaluar magnitudes y eventuales apoyos.

Aysen.- Las tormentas eléctricas que afectaron a la región de Aysén – principalmente durante la madrugada del sábado – generaron una serie de doce incendios forestales; en su mayoría concentrados en la comuna de Coyhaique, los cuales luego del trabajo de Bomberos, Conaf, Carabineros, Onemi y la PDI fueron controlados.

La información la confirmó Hugo Piñeda desde la Corporación Nacional Forestal, quien al respecto indicó que “ya los 12 incendios que tuvimos por caída de rayos se encuentran controlados” agregando que las labores se están centrando en “georreferenciar a obtener las condiciones meteorológicas y efectuar la simulación en un programa para poder trabajar y orientar a las brigadas terrestres en los puntos que tienen que concentrarse mediante comunicación aire-tierra”, dijo.

Por su parte la Ejecutivo Regional, Margarita Ossa, destacó en primer término “el trabajo de decenas de brigadistas de Conaf, voluntarios de Bomberos, personal de Onemi y los funcionarios de Carabineros y la PDI por controlar todos los focos de incendio que generó esta tormenta eléctrica la cual, afortunadamente no dejó mayores consecuencias” recordándole además a la población que “aquellas quemas u fogatas, no las realicen porque estamos en una situación que puede generar focos de mayor relevancia y es algo que lógicamente no queremos”, dijo.

Desde la Onemi explicaron que la tormenta eléctrica “produjo en gran parte de la región, afectando también a territorio argentino, esto se ha ido desplazando para dar paso de precipitaciones en gran parte de la región. Se recomienda a toda la comunidad como también a los turistas tener los resguardos necesarios e informarse por los canales oficiales para darles a conocer – tanto las condiciones climáticas – como las áreas de prevención de incendios forestales en la región de Aysén”, según explicó Sidi Bravo.

Por su parte, el seremi de agricultura, Felipe Henríquez, precisó que desde el sector agro “coordinar con alcaldes y autoridades locales del riesgo que iba a generar esta tormenta eléctrica. Hoy día estamos trabajando con Conaf y Onemi para conocer la situación y nos hemos comunicado con distintos productores agropecuarios que nos van dando reportes desde sus propios campos de manera tal, d recibir esa información que es muy valiosa y que habla de la coordinación público-privada y prevenir y controlar los incendios forestales”, concluyó.