Este proyecto de electrificación rural permitirá que las familias dispongan de suministro continuo, tarifa BT1 y calidad de servicio garantizada por la empresa Edelaysen.

Aysen.- Se espera que a mediados del 2021 esté finalizada la primera etapa de las obras, que permitirá dotar de suministro eléctrico a 26 familias, que en la actualidad no disponen de energía eléctrica.

Tras finalizar el proyecto, serán 231 las familias que ahora estarán conectadas 24/7 a la energía eléctrica.

El subsecretario de Energía, Francisco López, de visita en la región de Aysén conoció en terreno los avances de las obras del proyecto de electrificación rural ejecutado por le empresa Edelaysen y que dotará por primera vez en la historia de Puerto Raúl Marín Balmaceda con 24 horas de energía eléctrica continua a vecinos de la zona.

El objetivo del proyecto “Electrificación Habilitación Suministro Energía Eléctrica Sector Raúl Marín Balmaceda y Otros”, corresponde a una alianza público-privada, en el marco de la Ruta de la Luz promovida por el Ministerio de Energía, instancia donde se construirá la red de distribución para conectar las viviendas de estas familias, aprovechando la faja fiscal de Vialidad de la Ruta X-120; con una inversión de $ 2.300 millones aportados por la empresa Edelaysen.

“Esto avanza en dignidad, avanza en algo tan básico y que conversábamos con los beneficiarios: Secar el pelo a los niños, usar el refrigerador, planchar, se puede iluminar una mesa de trabajo. Son cosas bastante sencillas, pero que también puede dar un impulso local al desarrollo del turismo, el desarrollo económico de la comunidad” expresó la autoridad.

Milton Lopendía, profesor de la Escuela Amanda Labarca e integrante del Comité de Electrificación del puerto, hizo recuerdo del desarrollo de la localidad en materia eléctrica, viendo con esperanza este cambio a electrificación total.

“Cuando llegué a la localidad hace unos 15 años atrás había cinco horas de luz durante todo el día. Hemos logrado obtener hasta 18 horas de luz, y en un momento se le propuso a la comunidad 24 horas y no quiso. Por un tema que era bueno que se cortara la luz en la noche, se evitaban los problemas. Pero yo sé que será un hito importante para la localidad, que tengamos por fin las 24 horas conectados al sistema eléctrico”.

Miriam Mansilla, presidenta de la Junta de Vecinos de Puerto Raúl Marín Balmaceda, también valoró este cambio que podrán tener en algunos meses más, donde señala que “están esperanzados”.

“También esperamos que llegue pronto la luz, para mejorar el sistema telefónico, porque nosotros tenemos el problema de que tenemos mala Internet, mala señal de teléfono en cuanto a comunicaciones. Estamos esperanzados que llegando la luz eléctrica, va a llegar la fibra óptica y se nos va a mejorar el sistema”.

La Intendenta de Aysén, Margarita Ossa Rojas, valoró el trabajo en conjunto con la empresa privada, indicando que “es un trabajo mancomunado, definitivamente, en una ruta de la energía que es social, que efectivamente podemos ver, la cantidad de beneficios que tiene. Nosotros como región a veces, tal como decía Macarena (beneficiaria del proyecto), se pierde la esperanza cuando uno ve que no avanzan estos proyectos, pero esto hoy día es efectivo, se siente”.

Leonardo Morán, gerente zonal de Edelaysen, destacó que para Edelaysen es un orgullo realizar proyectos que acerquen la energía eléctrica como fuente de desarrollo para la comunidad, haciendo énfasis en lo manifestado por el subsecretario que “los sistemas de Edelaysen son los más limpios que hay en Chile, incluido Palena que es uno de los más limpios. Nosotros tenemos la central principal Río Azul y desde ahí se distribuye a todos lados. Igual tenemos de respaldo en diésel, pero la base de la generación es con agua”.

Respecto a la tarifa que regirá en Puerto Raúl Marín Balmaceda, el ejecutivo indicó que serán los mismos valores que pagan las familias en el sistema Palena, tal como , La Junta, Lago Verde, Palena y Futaleufú.

Leonardo Morán destacó que también se preparan para las posibles condiciones desfavorables en invierno: “Puede pasar cualquier cosa en el camino, se nos puede ir la línea abajo, puede haber un derrumbe, y por lo tanto también tenemos considerada una central de respaldo en el pueblo. De manera que en un invierno duro pasa algo y se nos van algunos postes al suelo, igual quedarán con energía” señaló, agregando que la tarifa está regulada por ley.

Este proyecto fue financiado completamente por el Grupo Saesa a través de su filial Edelaysen, significando una inversión total de 2.300 millones de pesos, esperando en el mes de junio tener conectadas las viviendas de casi 30 familias de la primera etapa.

Finalmente, cabe mencionar que la segunda etapa de aproximadamente 46 km., llegará con electricidad a los hogares del cruce del río Palena, y una última etapa, correspondiente al término de interconexión y mejoramiento de la red de distribución existente, a Puerto Raúl Marín Balmaceda, conectando con esto a un total de 231 familias de la Región de Aysén.