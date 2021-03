“Como Ministerio de Obras Públicas además de tener las garantías que son las propias de la obra y que garantizan la ejecución de los trabajos, tenemos retenciones y de estas retenciones, eventualmente el Tribunal sí puede disponer del pago –luego de cerrado el proceso- a proveedores”, indicó el SEREMI del MOP.

Coyhaique.- El Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas, Néstor Mera Muñoz, informó que dos de los tres contratos que fueron adjudicados a la Empresa Brotec en la región de Aysén se encuentran en el proceso de Término Anticipado y el tercer contrato está formalizando su traspaso a otra empresa constructora.

SITUACIÓN DE OBRAS VIALES:

“El contrato de pavimentación de la Ruta 7 Sur, entre el sector Laguna Verde y la alcantarilla Cascada en una extensión de 16,5 kilómetros, que se encuentra mandatado por el Gobierno Regional de Aysén con una inversión de $13 mil millones, a la fecha presenta un avance de 4,9%. Con relación al contrato de mejoramiento del acceso norte a la ciudad de Coyhaique Cruce Ruta 7 (Alto Baguales) – puente El Moro y Ruta 243 CH, sector: Cruce Ruta 7–Coyhaique, éste tiene un avance de 81% y una inversión de $11 mil millones. Estas dos obras se encuentran en proceso de Término Anticipado de los contratos, lo que próximamente será despachado a la Contraloría General de la República y a la Contraloría Regional de la República respectivamente para su Toma de Razón y posteriormente dar curso a dos nuevas licitaciones con el objetivo –si todo resulta de acuerdo a lo programado- de dar inicio a las obras en ambos casos durante el segundo semestre del año en curso”, indicó el SEREMI del MOP.

SITUACIÓN OBRAS PORTUARIAS:

Con relación a las obras de ampliación de la Caleta de Pescadores en Melinka, el SEREMI de Obras Públicas señaló que “la empresa constructora Brotec solicitó la paralización de la ejecución de la obra por 90 días y ha comunicado que durante este periodo formalizó el traspaso de la obra, para lo cual ya presentaron las cartas formales de traspaso y aceptación cada empresa, situación que también deberá ir a Toma de Razón de la Contraloría General de la República y posteriormente dar curso a la ejecución de las obras durante el segundo trimestre del año en curso. La inversión de la Dirección Regional de Obras Portuarias del MOP en estas obras es de $6.616 millones, a la fecha presentaba un 5% de avance, así que sólo se le pago su equivalente que alcanzó los $293 millones”.

PRESTADORES DE SERVICIOS:

Con relación a las personas que tienen deudas impagas por parte de esta Empresa, el SEREMI del MOP indicó “como lo hemos reiterado en varias ocasiones lamentamos profundamente que esto ocurra. El objetivo de nuestras obras es justamente lo contrario. Además, de generar proyectos es poder reactivar la economía, reactivar a los pequeños y medianos emprendedores de la región de Aysén los que muchas veces están esperando este tipo de obras para poder activar todo su proceso logístico. Hoy día puntualmente, hay dos situaciones distintas de la Empresa Brotec con los prestadores de servicios. Una situación son las personas con las que la empresa quedó en deuda el primer semestre del año pasado donde se produjo un proceso de reorganización y eso ya se encuentra finiquitado a través de un Tribunal en donde se decretó el formato de pago para los próximos años. Una segunda instancia, es lo que ocurrió durante fines del año pasado, luego de la reorganización, donde hay otro grupo de personas al que se le adeudan recursos y en este caso, lo que nosotros hemos reiterado es que el único camino factible para que ellos recuperen sus recursos, es que puedan hacer una demanda en los Tribunales correspondientes respecto a este pago. Ahora, nosotros como Ministerio de Obras Públicas además de tener las garantías que son las propias de la obra y que garantizan la ejecución de los trabajos, tenemos retenciones y de estas retenciones, eventualmente el Tribunal sí puede disponer del pago –luego de cerrado el proceso- a proveedores, por lo tanto la noticia positiva es que sí tenemos los recursos en este caso de retenciones para eventuales situaciones de este tipo y el camino que tienen que hacer -es un camino más largo-, es poder presentar esto en instancias judiciales. Por lo tanto, esa es la vía. Nosotros lamentamos la situación que están pasando los proveedores de servicios que en muchos casos son Pymes familiares y no queremos que se generalice este ambiente, porque también tenemos empresas muy buenas en la región, que han estado trabajando muy bien y que están reactivando fuertemente la economía regional y casos puntuales como los de esta empresa esperamos que no se repitan y no se generalicen”.

Finalmente, “recordar que el presupuesto 2021 del MOP Aysén es el mayor en su historia, por lo tanto esperamos y queremos ser un pilar fundamental en la reactivación y generación de empleo en Aysén, para lo cual ponemos todo nuestro esfuerzo como Gobierno de Chile, con profesionales y con gestión”, concluyó Néstor Mera.