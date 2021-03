El miércoles -según el calendario de inoculación entregado por el Ministerio de Salud- comenzó la inmunización a la población que conforma los grupos prioritarios que fueron vacunados durante la primera etapa del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, a principios de febrero.

Aysen.- A comienzos de febrero se dio el vamos al proceso masivo de vacunación en Chile y también en la región de Aysén, el que contempla un calendario que ha priorizado la inoculación a adultos mayores, colaboradores de la salud y trabajadores de servicios de primera necesidad con alta exposición al público.

El proceso masivo de vacunación en adultos mayores comenzó el 3 de febrero y ya se han inoculado al 73% de los mayores de 65 años en la región de Aysén, siendo este el principal grupo objetivo de la campaña. Mientras que hace algunos días se sumaron los trabajadores de la educación, los cuales se han concurrido responsablemente hasta los distintos puntos de vacunación para recibir la inoculación contra el COVID-19.

Gabriel Burgos, director del Servicio de Salud Aysén, indicó que “en nuestra región hemos tenido un proceso de vacunación que ha sido muy bien acogido por los públicos objetivos, siendo ordenado y con buena convocatoria. Como Servicio hemos realizado distintas estrategias para poder llegar a todos los habitantes, instalando puntos de vacunación en juntas de vecinos, además de inmunización a domicilio para quienes lo necesiten, y en zonas rurales nuestros equipos de vacunación se han trasladado hasta los sectores más apartados”.

Asimismo, Burgos agregó “para terminar el proceso de inmunización es fundamental que todos completen el esquema de vacunación con las segundas dosis, sin éstas no vamos a poder alcanzar la inmunidad de rebaño, esa protección que queremos para cada persona y el resto de la comunidad”, puntualizó.

La cobertura regional de primeras dosis alcanza el 31% (segundo lugar a nivel nacional), mientras que en segundas dosis alcanza el 4%, siendo la región con mayor cobertura de esquema de vacunación completo.

Igualmente, es importante tener presente que el hecho de recibir la vacuna no implica que de inmediato se pueda derrotar el COVID-19, pero esta inoculación masiva es el puntapié inicial.

Por lo anterior, no se debe dejar de lado el autocuidado, donde el lavado de manos, el uso de mascarilla, el distanciamiento físico y la no sobreexposición en actividades que vayan contra los aforos predefinidos resultan del todo necesarios para complementar esta etapa donde cuidarnos resulta vital para complementar este proceso.