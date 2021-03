Durante el reporte de la Seremi de Salud de este viernes 05 de marzo, se informó que en las últimas horas se confirmaron 15 nuevos casos, con PCR positivos.

Aysén. – Según se detalló, de estos nuevos casos 9 corresponden a la comuna de Coyhaique, 03 a Aysén y 03 de Cisnes, además de 04 casos probables de la capital regional.

La región de Aysén presenta 126 casos activos y desde el inicio de la pandemia la cifra llega a 3.137 con PCR positivos.

En la ocasión la seremi de Salud subrogante Verónica Godoy confirmo que existen dos colegios con casos positivos para Covid-19, uno en Coyhaique y otro en la comuna de Río Ibáñez. “Cuando el caso es un alumno, como tenemos el caso en la Escuela de la comuna de Ibáñez, la población expuesta son todos los alumnos de ese curso donde asiste el alumno o alumna positivo. En ese caso, en esta escuela en particular tenemos un caso que corresponde a un alumno y los ocho compañeros son población expuesta. Por lo tanto, se encuentran haciendo cuarentena de once días y un docente que es el docente del curso”.

Respecto del caso detectado en un colegio de Coyhaique, Verónica Godoy informo “Es distinto, porque caso positivo es un profesional del establecimiento. Cuando el caso no es alumno, sino profesor o asistente de la educación o parte del equipo directivo del establecimiento, se aplican las definiciones epidemiológicas que se conocen. En este segundo caso, tenemos tres casos. Todos de equipos de educación, no hay alumnos asociados y tenemos dos contactos estrechos asociados a este brote en el establecimiento educacional, quienes se encuentran haciendo cuarentena de once días”.