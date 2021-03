Cabe destacar que Luis Martínez es el primer edil en 93 años que llega hasta las zonas más insulares de la comuna, como Puerto Rosita, Canal Pilcomayo, entre otros.

Aysen.- Por medio de una modalidad semipresencial para poder resguardar el óptimo cumplimiento de las medidas sanitarias, el alcalde de Aysén Luis Martínez Gallardo encabezó, según lo estipulado en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, la sesión de Concejo Municipal, Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil y Consejo Comunal de Seguridad Pública para rendir Cuenta Pública de la Gestión Municipal 2020. Instancia que estuvo marcada por importantes logros que permitieron mantener a la Municipalidad de Aysén con un balance financiero positivo en medio de la crisis sanitaria que azota a gran parte del país.

Durante el año de gestión que Martínez Gallardo encabezó al mando del municipio aysenino, sostuvo 1.690 audiencias atendidas en la Casa Edilicia; registró 12 visitas a Islas Huichas y 19 viajes a Villa Mañihuales. Se realizaron más de 114 operativos de sanitización para el cuidado de los vecinos de la comuna en el contexto de pandemia, 1.507 perros y gatos fueron esterilizados en los distintos puntos de la comuna. Respecto a las ayudas que entrega el municipio, 5.360 de ellas corresponden al ámbito social (alimentación y otras) y se efectuaron más de 100 asesorías a emprendedores locales resultando adjudicados 51 proyectos gracias a la Oficina de Programas y Proyectos de Fomento Productivo.

Respecto a las obras trabajadas durante el 2020, 15 de estas fueron ejecutadas en el año, 19 se encuentran en la actualidad en plena ejecución y 12 de ellas iniciarán sus faenas en los próximos meses. Además, 71 iniciativas forman parte de la cartera de proyectos a presentar durante el 2021 por un monto superior a 17 mil millones de pesos contemplados en los programas: de Mejoramiento Urbano, Quiero Mi Barrio, Fondos Regionales de Iniciativa Local, Subdere, entre otros.

“Aquí es representar al Concejo Municipal, al funcionario municipal, a todo el que hizo posible que nosotros podamos estar en terreno. Esto se logra con buenos colaboradores y que los vecinos confíen, ellos se sienten protegidos, lo han expresado y eso es lo que queremos hacer. Como aysenino con el corazón hinchado, sigo trabajando porque era lo a que me metí y mi tierra es la que más quiero y por eso hago esto, por eso trabajo, por eso cada día estoy en terreno junto poder dar esta equidad estar en Puerto Aysén, pero también estar en las Islas, en Puerto Rosita, en el canal Costa, en Villa Mañihuales; a caballo hemos hecho de todo y lo hacemos pero de corazón, porque si no conocemos en el lugar que le pasa a nuestros vecinos no es posible llevar obras adelante así que muchas gracias”, enfatizó el edil Martínez.

Por su parte, el concejal de la comuna, Manuel Curinao manifestó que “muy contento de estar en esta última Cuenta Pública porque este es el trabajo que uno realiza durante todo el año, aquí no solamente es el alcalde, sino que el alcalde y su Concejo y detrás de eso también hay una cantidad de profesionales que están haciendo lo imposible para que estas cosas resulten. De repente no es fácil llegar a estos resultados pero uno de por sí se siente contento porque este es el reflejo de lo que hemos hecho. Hemos tenido Cuentas Públicas buenas, regulares y yo creo que esta es una Cuenta Pública buena, donde han estado todos los sectores involucrados y lo más importante que ha tenido un sello social”.

Finalmente, el presidente del Consejo Regional de Aysén, Sergio González Bórquez, relevó la presente entrega de la gestión 2020 de la municipalidad aysenina, señalando que “no me queda más que felicitar al alcalde, al Concejo Municipal, a todo el equipo municipal desde la gente que hace los proyectos hasta el último funcionario que trabaja en los PMU, creo que ha sido un año intenso, un año con mucha actividad, con muchos proyectos desarrollados y en desarrollo y creo que esto muestra también el trabajo que se hace cuando se está trabajando de buena forma, cuando está bien coordinado cada uno de los departamentos y obviamente también la relación que hay entre autoridades”.

A renglón seguido, González destacó que “a mí me toca participar desde prácticamente un año también desde el Consejo Regional como presidente y me ha permitido también tener una muy buena relación con el municipio de Aysén, como también lo tenemos con los otros municipios de la región” sentenció el presidente del máximo órgano colegiado de la región de Aysén.