También habría inconvenientes en el Cesfam porteño.

Puerto Aysen.- Molestia y preocupación existe en la directiva del Consejo de Salud de Puerto Aysén, luego de enterarse que el Gobierno a través del Ministerio de Salud no habría avanzado mayormente en los trámites que entregan un mejor nivel de resolutividad y conviertan de manera concreta y real al hospital porteño en uno de mediana complejidad.

“Nosotros esta semana nos enteramos de que había una respuesta por parte del Subsecretario de Redes Asistenciales, la que fue emitida el 10 de febrero de 2021 y nosotros este lunes recién pudimos conocer esa respuesta. Esto nos tiene como dirigentes y directorio del Consejo Consultivo bastante preocupados ante la respuesta que viene para este año, ya que, este proyecto como es conocido por la comunidad, viene arrastrándose desde hace harto rato”, señaló la presidenta del Consejo Consultivo de Salud de Puerto Aysén, Ximena Ruiz.

“Esto quiere decir que, no tenemos los recursos que se necesitan para poder implementar este año 2021 la mediana complejidad”.

La dirigenta aisenina, aseguró que, “se suponía que se había dividido en tres partes y la verdad es que las respuestas no son favorables para nuestro hospital, para este 2021 no llegaría nada, vamos a seguir trabajando tal cual. Para eso es que se citó al director del Servicio de Salud, para que venga a contestarnos las diferentes interrogantes que venimos planteando hace mucho rato con el director del hospital y a las cuales estábamos todos a la espera, porque no había una respuesta real y ahora llegó y justamente no es favorable para nuestro hospital. Esto quiere decir que, no tenemos los recursos que se necesitan para poder implementar este año 2021 la mediana complejidad”.

En tanto, la Secretaria del Consejo Consultivo de Salud, Eda Lucero, también dio a conocer su preocupación por lo que ocurre con el hospital de Puerto Aysén, algo que podría sumar un inconveniente con el Cesfam de la misma ciudad (ex hospital porteño).

“Esto es una tremenda decepción y poca preocupación de las autoridades de salud por la gente de Puerto Aysén, eso es lo que siente tanto la comunidad como los trabajadores del Cesfam, porque ellos también tienen una problemática grave, donde no hay soluciones, no hay nada todavía. Es el caso de la calefacción que está cumpliendo con un 68% de rendimiento, si se echa a perder ese sistema, quedarían sin calefacción. Aparte de las necesidades, también hay problemas administrativos”.

Las dirigentas esperan sostener este jueves una reunión con las autoridades del sector salud y obtener de ellos, respuestas reales y concretas a los requerimientos de la ciudadanía y los funcionarios, tanto en el hospital como en el Cesfam de Puerto Aysén.