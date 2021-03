En una sencilla pero emotiva ceremonia se celebró este miércoles la entrega por parte de Salud y la recepción por parte de la Ilustre Municipalidad de Aysén de la resolución sanitaria que hace posible la puesta en marcha de la Farmacia Municipal – FARMAYSÉN.

Puerto Aysen.- Hasta las dependencias en que se encuentra emplazado el proyecto social -en el recinto del hospital local en Puerto Aysén-, arribaron la secretaria regional ministerial de salud, Alejandra Valdebenito, el Gobernador provincial, Manuel Ortiz, el director del Hospital, Gabriel Rabí, el director del Cesfam, César Reguero y el alcalde, Luis Martínez junto a los concejales, Luis Otth, Samuel Chong y Basilio Becerra.

De esta manera, pese a la lluvia, se efectuó este hito que autoriza, a través de la Resolución N° 160, la instalación y funcionamiento de la Farmacia Municipal aysenina, y que significará que durante los próximos días se inicie el proceso de cotización y adquisición de los medicamentos previamente catastros, para dar respuesta a los primeros usuarios de FarmAysén.

“Esto marca un tremendo hito en la comuna y en la región, ha sido un año muy difícil, sin embargo, esta farmacia viene a entregar equidad a cada una de las personas y familias que habitan en toda la comuna. Esto, tal como decía el alcalde, independiente de la previsión social, independiente del registro social de hogares o grupo etario al que pertenezcan. Son personas que van a poder acceder, una vez inscritas, a un medicamento de mucho menor costo”, manifestó la seremi de Salud tras la actividad.

Agregó que “es una tremenda ayuda la que está entregando el municipio a través de su alcalde Luis Martínez a quien -insisto-, quiero destacar el trabajo y la perseverancia que tuvo durante este último año. Oportunidad en que, efectivamente, le tocó batallar con muchas piedras en el camino, incluso con nosotros mismos, quienes necesitamos para poder entregar una autorización sanitaria, chequear y que se cumpla cada uno de los puntos que se requieren, muy metódicos no sólo para poder entregar medicamentos sino también para entregar un lugar seguro”.

Así lo ratificó Ximena Ruiz, presidenta del Consejo Consultivo de Salud de Aysén, quien señaló que “hoy día está abierta la puerta para que la comunidad se pueda acercar y ser parte de esto. Cuando compras un medicamento todos los meses a 70 u 80 mil pesos, y aquí está a menos de la mitad de lo que vale en una farmacia, eso es muy importante para la familia aysenina, especialmente en esta región y esta comuna, donde estamos tan alejados de todo. En invierno nos cuesta mucho llegar hasta el hospital regional, así que tener esta oportunidad es muy significativo”.

Por su parte, el director técnico del establecimiento, José Obreque, enfatizó la importancia de este programa, financiado directamente por el municipio, y que está orientado a satisfacer las necesidades en medicamentos de todos los residentes de la comuna, sin importar su previsión de salud, entregando transversalidad y equidad para todos. “El primer requisito y fundamental es ser residente de la comuna y poder acreditarlo, y tener una receta médica crónica por un tratamiento de 6 meses o más. Así es que invitamos a la comunidad que cumpla con ello a que asista hasta nuestras dependencias, ya que la próxima semana continuaremos con el proceso de inscripción para ser usuario de este gran proyecto”.

Es que durante todo el mes de enero y febrero de 2021 el equipo de FarmAysén -conformado por el Químico Farmacéutico, José Obreque y la Auxiliar de Farmacia, Yasna Rojas-, efectuó el proceso de preinscripción en el marco de la etapa de socialización de la iniciativa, el que se replicó en todas las localidades comunales, y que permitió que a día de hoy sean más de 30 los usuarios preinscritos y una cifra cercana a los 100 medicamentos requeridos.

Respecto a su génesis, “con el afán de mejorar la gestión en salud es que junto a la Municipalidad de Aysén se gestionó un convenio de colaboración lo que se traduce en entregar un espacio físico idóneo dentro del Hospital de Puerto Aysén -entre otras acciones- lo que permitirá atender de manera adecuada a los usuarios de este establecimiento que beneficiará a toda la comunidad aysenina, por lo que como Servicio estamos muy contentos con ser parte de esta iniciativa”, explicó Gabriel Burgos, director del Servicio de Salud Aysén.

El edil Luis Martínez relevó la iniciativa, cuyo énfasis apunta a lo social y con un carácter al servicio de los vecinos y vecinas de la comuna. “Con el corazón hinchado porque los concejales son los primeros que otorgan los recursos para llevar este sueño adelante, en que llegamos a la clase media, esta vapuleada clase media a la que muchas veces se dice que se va a ayudar pero que no se hace, aquí se ayuda de verdad, porque esto de los remedios, medicamentos, pañales y leches, permitirá devolver la tranquilidad a todos quienes viven con la preocupación de no tener los recursos para llegar a fin de mes porque aquí podrán adquirir medicamentos a precio costo”.

Finalmente, realizó una serie de anuncios, siempre en el ámbito de la salud, en pos de la comunidad aysenina. “Queremos llevar adelante nuestra óptica municipal, y eso ya lo hemos conversado de forma que podamos hacerlo, así como la opción de poder devolver las sonrisas a nuestros adultos mayores, y que implica poder hacer las prótesis para aquellos que llevan mucho tiempo en listas de espera. Todo esto se va a lograr con este círculo virtuoso que se está haciendo entre salud, el concejo municipal, el alcalde y la comunidad en la que estamos pensando día a día”, concluyó Martínez Gallardo.