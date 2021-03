La Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos, SACFI, región de Aysén, dio a conocer detalles.

Coyhaique.- La Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Regional de Aysén advirtió a la comunidad sobre una estafa que está afectando a diversas personas en la región.

Según explicó el fiscal jefe de SACFI, Luis González Aracena, mediante un mensaje por WhatsApp o por mensaje de texto, delincuentes actuando en forma encubierta, solicitan el reenvío de un código de seis dígitos que puede llegar por distintas razones al usuario.

COMPRA Y VENTA

Por ejemplo, esta solicitud puede tener relación con la intención de comprar o vender algo por algún portal de compra, tras lo cual el delincuente toma contacto con la víctima, inventando que necesita ese código que le acaba de llegar para obtener su ubicación o autorizar una transferencia u otro motivo, en plataformas de compra y venta como Marketplace, Yapo, Mercado Libre u otras.

Otra situación, las cuales pueden ir variando con el paso del tiempo y la estrategia de los delincuentes, tiene relación con un supuesto error en el envío de un código a ese teléfono.

Este tipo de engaños también se han observado recientemente en otros lugares del país y el mundo, por lo cual el fiscal González llamó a la ciudadanía a tomar las precauciones respectivas. “De esta forma, desconocidos tienen acceso a las cuentas de WhatsApp de la personas que entregan esos códigos y comienzan a solicitar dinero a sus contactos. Ya existen varias víctimas de la región”, detalló el fiscal jefe de SACFI.

MODUS OPERANDI

Con este tipo de mensajes, lo que en realidad están haciendo los delincuentes detrás de este engaño es obtener el código de verificación para registrar su cuenta de WhatsApp en otro dispositivo.

Una vez que se reenvía el mensaje con el código de verificación de seis dígitos, las mafias detrás de este engaño, registrarán su WhatsApp en otro teléfono con dicho código, mientras la víctima solo verá en su pantalla un mensaje a través del cual se informa que perdió el acceso a su cuenta.

“Es importante que la comunidad se informe de estos temas porque así podrán evitar caer en engaños y adoptar las medidas de seguridad respectivas”, añadió el fiscal Luis González.

Luego, con todos los contactos disponibles, los ciberdelincuentes comenzarán a solicitar dinero a los amigos del propietario del teléfono, a través de diversas historias, algunos de los cuales acceden y concretan un traspaso de dinero a través de sus cuentas bancarias.

ACTIVACIÓN DE VERIFICACIÓN EN DOS PASOS

Un aspecto técnico de seguridad en WhastApp es la activación de la “verificación en dos pasos”. Para activarla, la fiscal de Focos, María Inés Núñez, explicó que primero se debe acceder a la sección ajustes en la parte superior derecha de la pantalla del dispositivo.

Luego a la sección “Cuenta”. Una vez dentro de “Cuenta” se selecciona la opción “Verificación en dos pasos”.

En este momento el usuario debe elegir una contraseña de 6 dígitos, la cual será solicitada la próxima vez que quiera registrar WhatsApp en cualquier dispositivo. Es posible que, por seguridad, cada cierto tiempo la aplicación solicite el ingreso de la contraseña para evitar lecturas no autorizadas de los mensajes.

“De esta manera, la cuenta queda protegida al estar asociada no solo al número telefónico que hizo la instalación, sino a una clave numérica y a una dirección de correo electrónico. Con estas medidas adicionales, si por algún motivo el usuario entrega la clave de registro de WhatsApp, las otras capas de seguridad impedirían que un tercero lo registre en otro celular”, mencionó la fiscal María Inés Núñez, integrante de SACFI, Unidad que llama a la comunidad a no caer en este tipo de engaños que pueden costar muy caro a las víctimas.