Tras el estallido social y la pandemia se generaron una serie de problemas sociales y económicos en el país, algo que se hizo notar también en la región de Aysén y particularmente en Chile Chico, ya que también previo a estas dos situaciones se registró el cierre de la actividad minera en la zona, dejando a muchos trabajadores cesantes y provocando una delicada situación en la economía de muchas familias.

Chile Chico.- El Gobierno a nivel central mediante bonos y diversas acciones ha buscado apoyar principalmente a las familias más desposeídas, es así que nace, “alimentos para Chile”, cajas con víveres que fueron distribuidas en gran parte del territorio nacional y en la provincia General Carrera los productos fueron acopiados y distribuidos por este servicio tanto en la comuna de Ibáñez como de Chile Chico.

Hasta ahí todo bien, ya que, en las últimas horas un grupo de dirigentes sociales se habría acercado hasta la casa de gobierno provincial, a pedir explicaciones a la Gobernadora Vanessa Vásquez, porque se habrían enterado del acopio de cajas y alimentos de ese programa que aún se mantenían en este edificio y que incluso estarían siendo ocupados para campaña política.

A raíz de esto, la autoridad provincial habría citado a los dirigentes a una reunión esta tarde en la Gobernación de General Carrera, para dar explicaciones de lo que estaría ocurriendo.

Versión Gobernadora de General Carrera

Ante esta situación que algunas personas están viralizando mediando las redes sociales, la Gobernadora de la Provincia General Carrera, Vanessa Vásquez Elgueta, explicó.

“Efectivamente existe cajas de alimentos acá en la Gobernación Provincial, cajas de alimentos que yo solicité a la Intendencia en su oportunidad, hace un mes aproximadamente, las cuales me hicieron llegar, están aquí y cuando empezamos a ver la entrega nos dimos cuenta de que teníamos un problema, ya que, la gente no se podía repetir en esta entrega. Ante ello, ante la llegada de estas cajas y la necesidad de repartirlas, pero esta repartición mediante el programa tiene algunas exigencias que no podíamos pasar alto, hicimos una solicitud a la Contraloría a través de Intendencia para obtener un pronunciamiento respecto de lo que hemos requerido. Tenemos el oficio de cuando lo requerimos y estas cajas se han mantenido en razón de ello en esta Gobernación, a la espera de ese pronunciamiento, con la finalidad de poder entregarlas efectivamente a las personas que realmente lo necesitan y no andar haciendo triquiñuelas, ni mucho menos, de entregárselo a otros o a terceros, sino que efectivamente a adultos mayores, a hogares unipersonales tanto de Chile Chico como de Ibáñez”.

Respecto a que las cajas estarían siendo utilizadas para desarrollar campaña política por parte de la candidata a Alcaldesa Lilian Inostroza, la Gobernación lo descartó categóricamente.

“Es absolutamente falso, eso es una mentira, es negativo. Lilian ya no trabaja con nosotros desde el primero de marzo, realizó su renuncia para poder hacer una candidatura fuera de la Gobernación, ahora, si ella ha repartido cajas de alimentos han sido con recursos propios de su campaña, propios de ella, pero que en nada dice relación con que estas cajas se han estado desarmando para armar otras y entregarlas, absolutamente no. Además, no porque seamos del mismo pacto político yo voy a estar incurriendo en irregularidades, como la que se está propagando por redes sociales”, aclaró la Gobernadora Vanessa Vásquez.

Finalmente, la autoridad provincial confirmó que durante la tarde de este jueves, se programó una reunión con dirigentes vecinales de Chile Chico, a quienes aseguró que aclararía el tema e incluso le exhibiría las cajas que están a la espera del dictamen de Contraloría para ser entregadas a la comunidad.