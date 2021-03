La instancia fue programada y apoyada por la Dirección y funcionarios del Hospital Leopoldo Ortega Rodríguez, la Clínica de Salud junto a un gran equipo de la Municipalidad de Chile Chico, en un tremendo despliegue y logística.

Chile Chico.- Con éxito se desarrolló la primera etapa del operativo medico de especialidades en “la ciudad del sol” y que consideraba cobertura comunal, llegando vecinos y vecinas desde Chile Chico a Rio León. Fueron meses de preparación y gestiones, las que comenzaron con la idea planteada por el Alcalde Ricardo Ibarra al administrador y director de la clínica de salud Omar Ruiz, donde inmediatamente se sumaron funcionarios de la Municipalidad de Chile Chico, contactando así a la Fundación “Trae Sol”, quienes no dudaron en atender en la zona.

Al solicitar colaboración a la Dirección y equipo del Hospital Leopoldo Ortega Rodríguez, no hubo inconvenientes. De esta forma, se realizaron los preparativos, se dispuso de los box de atención, salas de espera, todo bajo las medidas sanitarias en tiempos de pandemia. Fueron dos días de intenso trabajo que comenzaban muy temprano y que concluían con todos muy cansados, pero reconfortados con la gratitud y alegría de la comunidad. Tal como lo evidenció Omar Ruiz.

“Se ha desarrollado con normalidad el operativo y lo rescatábamos mediante la opinión de los vecinos, que en pandemia es bastante difícil poder acceder a prestaciones médicas fuera de la región. Y que este operativo haya sido posible, que los especialistas estén en Chile Chico, se agradece y nosotros también estamos muy contentos con el comportamiento de las personas, ha sido todo ordenado, muy planificado. Agradecer a los funcionarios municipales, que han sido clave para el éxito de este operativo, como así también, los funcionarios del hospital que han estado al servicio, la directora del recinto asistencial que facilitó todas las instalaciones y ha estado trabajando en coordinación con la Municipalidad para llevar a cabo este gran operativo. Por lo tanto, estamos muy contentos que ya estamos terminando de una manera muy exitosa”.

La Directora del Hospital Leopoldo Ortega Rodríguez, Daniela Maldonado, valoró el compromiso de su equipo para estar presente en este operativo, donde se demuestra la unión de voluntades en beneficio de la comunidad. Además, se refirió a una urgencia que atendieron los profesionales de la fundación “Trae Sol”.

“Son los mismos usuarios, es gente de la comuna, de la localidad, que teniendo la oportunidad de atenderse acá y no viajar a Coyhaique es una tremenda oportunidad y obviamente no podíamos restarnos de prestar el apoyo y la colaboración a la Municipalidad en el desarrollo de este operativo. Así es que, estamos todos contentos por lo que se ha logrado desarrollar, sobre todo que hubo una urgencia en la que los especialistas pudieron ayudar, el usuario contento por la ayuda que le prestaron, se ahorró un viaje a Coyhaique, va a recuperar su mano, después va a continuar con la rehabilitación kinésica”.

Juan Rivera, es un adulto mayor que fue atendido por un traumatólogo con subespecialidad en rodilla, siendo intervenido debido a la gravedad de su problema, por ello agradeció la preocupación de la gestión municipal con los adultos mayores y la comunidad, al traer este operativo.

“Quiero dar las gracias a don Ricardo Ibarra, porque se preocupó por nosotros los adultos mayores y esto lo hago sin ningún tinte político, dejo la política a un lado, sino que a él como persona yo le agradezco esto y al señor Omar Ruiz. Ellos se preocuparon de nosotros los adultos mayores y hoy me hicieron un procedimiento porque tenía muy mala la rodilla, me operaron, así es que le agradezco a estos profesionales y a todo el personal de la Municipalidad”.

La vecina de Bahía Jara, Cristina Vásquez, también puso en valor el hecho de que a través de este operativo lleguen especialistas a Chile Chico y así evitar el viaje a Coyhaique o a otras zonas del país. “Muy bueno, porque para ir a Coyhaique cuesta mucho por esta enfermedad del coronavirus, así es que, esta ideal acá, todo está mejor, buenos médicos y todos estamos contentos. Esta fue una muy buena idea, muy agradecida de todos los médicos y también del Alcalde, porque él ha preocupado de toda esta situación”.

Desde la Municipalidad de Chile Chico, agradecieron también al Servicio de Salud y a todos quienes hicieron posible el desarrollo de este operativo de especialidades médicas, en el traslado de las personas del interior, los recintos como la sede pensionados, los funcionarios tanto del Municipio como del hospital local y a quienes anónimamente fueron parte de esta importante instancia.

Es importante señalar que, esta es la primera etapa, vendrán en las próximas semanas algunos de los especialistas, quienes no lograron cubrir toda la alta demanda y la lista de espera, como así también, se espera la llegada de otros profesionales. Además, para las personas que realmente lo requieran y la urgencia así lo amerite, serán sometidas a alguna intervención y otros podrás acceder a ayudas técnicas.