Mediante esta iniciativa el Ejecutivo refuerza su compromiso con la actividad productiva de la pesca artesanal en medio de la pandemia, a través de Indespa, organismo dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, acción que contó con el apoyo financiero del Gobierno Regional de Aysén.

Aysen.- A través de una breve ceremonia de entrega donde participó el Seremi de Economía Carlos Pacheco y el presidente de la Comisión de Fomento Productivo del Consejo Regional de Aysén Rocco Martiniello, se llevó a cabo el traspaso de un camión con carrocería termo refrigerada con capacidad de 3500 kilos avaluada en 32 millones de pesos al representante legal de Miguel Acosta y Compañía Limitada, de la localidad Puerto gaviota ubicada en la comuna de Cisnes.

Fue el mismo beneficiario quien manifestó su alegría y satisfacción de poder contar con esta nueva herramienta de trabajo, señalando que “el Gobierno nos ha dado un tremendo impulso en una época complicada así como está el tema actual de la pesca (por la Pandemia)… para cumplir nuestro sueño de poder contar con esta tremenda herramienta de trabajo que nos permite entregar un valor agregado a nuestro servicio y no sólo a la comercialización de nuestros productos del mar, sino que nos permite diversificar y hacer otros tipos de comercio. Esta ayuda hace crecer nuestra fuerza laboral no tan sólo a mí, sino que también a varios otros pescadores artesanales que se han beneficiado con este tremendo aporte”.

Por su parte el Seremi de Economía Carlos Pacheco informó que este es el quinto camión entregado a beneficiarios de la pesca artesanal de la región y valoró esta iniciativa señalando que “ estamos cumpliendo con el mandato del Presidente Sebastián Piñera de apoyar y fomentar la productividad en el litoral y es por eso que hoy relevamos el trabajo de los hombres y mujeres que se dedican a la pesca artesanal en nuestra región representado en Don Miguel Acosta, quien ahora con la entrega de este camión va a poder comercializar de manera oportuna y con la conservación adecuada en frío sus productos. Mediante la adquisición de esta herramienta laboral podrá no sólo comercializar sus productos en puerto gaviota, no sólo en la comuna de Cisnes, sino que también va a poder extender su comercialización a otras zonas de nuestra extensa región. A su vez, con esta entrega cerramos un programa exitoso que hemos implementado gracias a Indespa y al Gobierno Regional de Aysén”.

En tanto Rocco Martiniello, Presidente de la Comisión de Fomento Productivo del Consejo Regional de Aysén se mostró satisfecho con la concreción de esta iniciativa financiada por el FNDR “como representante del Consejo regional debo señalar que estamos muy felices de cerrar esta iniciativa de fomento productivo que viene a apoyar y mejorar la calidad de vida de las personas que viven en torno a la actividad productiva de la pesca. Para nadie es un misterio que este ha sido y sigue siendo un año difícil, así que muy satisfechos de poder entregar este el quinto camión a representantes de la pesca artesanal, quienes van a poder llevar sus productos del mar con mejores condiciones de refrigeración a sus lugares de destino y comercialización”.

Cabe destacar que la gestión se materializó gracias a la ejecución por parte del equipo técnico regional que implementa los programas de Transferencia y Mejoramiento Competitivo de la Pesca Artesanal de Aysén y de Transferencia Asistencia Técnica y Fortalecimiento de la Pesca Artesanal, iniciativas que obtuvo financiamiento del FNDR del Gobierno Regional de Aysén.

Objetivos del programa

La implementación de este programa en nuestra región tuvo como objetivo mejorar la situación productiva y económica del sector pesquero artesanal de la Región de Aysén, a través del apoyo al desarrollo de programas de diversificación, tecnificación y perfeccionamiento de la actividad, focalizada en pescadores artesanales activos de la región. Así como también Impulsar la diversificación pesquera, el aumento y mejora de las condiciones e implementos para el desarrollo de pesquerías incipientes o con bajos niveles de extracción, así como el apalancamiento de iniciativas de diversificación que produzcan y comercialicen productos con valor agregado.