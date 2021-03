Esta iniciativa está siendo apoyada por CombertPlast, quienes se llevarán los residuos y generarán nuevos productos; y el proyecto Atando Cabos para limpiar el mundo de plástico, usándolo como herramienta.

Aysen.- Implementar un sistema móvil de trituración de residuos plásticos a bordo de embarcaciones que presten servicios de limpieza de playas, es el proyecto colaborativo que la empresa Pesquera Aysén junto al Centro de Investigación y Tecnología en Medio Ambiente CITECMA y Reciclajes Martino.

A través de este proyecto Conecta y Colabora de Corfo, instalarán una máquina chipeadora de plástico en una embarcación que recorrerá las cosas de Puerto Chacabuco y Puerto Aysén, limpiando los residuos plásticos que genera la industria acuícola en el mar.

El matrimonio de Katia Inostroza y Onorino Angulo, hace cuatros años se dedican a la limpieza de playas recolectando residuos industriales con su empresa Pesquera Aysén. Sobre el programa, Ángulo agradeció a Corfo y explicó cómo surgió la idea del triturado. “Lo primero es reconocer a Corfo que fue el que se colocó las pilas con este proyecto, se agradece que hoy estén mirando al mar las autoridades. La idea surge pensado cómo limpiar y no traer mugre al pueblo, para que el impacto no sea tan brutal como lo que está pasando hoy día. Buscamos y encontramos unas máquinas que existen en varios países en Europa que son chipeadoras de cabo, nylon, botellas y plástico más grande. Armamos el proyecto, la compramos y hoy viene en camino. Así, en vez de traer una barcaza con plástico en veinte días, traeremos tres veces la barcaza, pero con material triturado. O sea, reducimos el porte y la cantidad”.

Por su parte, Cristian Martino de Reciclajes Marino – Aysén Recicla, otra de las empresas que forman parte del proyecto de Corfo y que desde hace años trabaja con proveedores de la industria acuícola en la limpieza eficiente de playas, explica cuál es el proceso que se realizará. “Nosotros le damos un tratamiento a todo este material como tuberías, hbdp, plásticos blando y duro, boyas, dps, plumavit, flotadores y un sinfín de residuos sólidos inorgánicos. Lo separamos, trituramos, minimizamos, acopiamos y despachamos en container al destino final, principalmente Santiago, Valparaíso, donde están las recicladoras que hacen un producto final. Hoy estamos dando la partida a este proyecto, con esta a trituradora que va a estar a bordo de una embarcación, lo que va a permitir que sea una recolección mucho más eficiente porque muchas veces el residuo es solo volumen y esta vez se va a poder triturar allí, permitiendo hacer un mejor trabajo en la planta de reciclaje”.

Omar Muñoz Sierra, director de Corfo Aysén destacó las alianzas entre las empresas en la ejecución de este proyecto. “En esta iniciativa vemos de manera concreta como el trabajo colaborativo permite generar una relación virtuosa en torno a la economía circular que estamos seguros tendrá resultados positivos en lo económico, social y medioambiental. Estamos convencidos que el trabajo que estamos realizando con las empresas proveedoras de servicios acuícolas, a través de nuestro Programa Integrado de Fiordos y Canales, posicionará a este sector productivo como un eje en el desarrollo económico para la región”.

ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADO

Hernán Rebolledo Henríquez, representante de Salmón Chile, indicó que este trabajo será un hito para la región. “Ellos se capacitaron, hace tres o cuatro años, a través de un programa piloto de pescadores artesanales que se dedicaban a la limpieza de playas y hoy son proveedores de la industria como tal. Esta alianza de las tres empresas va más allá de la región sumando a Comertplast, lo que será un hito en el desarrollo en Aysén. Asimismo, quiero destacar a Corfo que han desarrollado una labor extraordinaria en conectar y fomentar el emprendimiento que es la única forma de reactivación que tiene este país en el contexto de la pandemia”.

A juicio de Michel Compagnon, gerente comercial de Comberplast, y a cargo del proyecto de reciclaje “Atando Cabos” este es un proyecto de triple impacto en lo social, medioambiental y económico. “Nosotros les ayudamos en la recomendación del triturador que tenían que comprar. Llevamos cuarenta y cinco años en el mercado de reciclaje del plástico y tenemos mucha experiencia en esto. Lo que haremos será recibir en Santiago el material que recoge Katia y que luego pasa por reciclaje. Lo procesaremos y lo transformaremos en productos que vuelven a la economía. Es decir, somos los que cerramos el círculo de este material que recogen acá y lo transformaremos en productos. Como decía el director de Corfo, la salmonicultura es muy importante, entonces para darle sustentabilidad es necesario tomar todos esos pasivos medioambientales que tienen y transformarlos en recurso, lo que vuelve mucho más sustentable no sólo la salmonicultura, si no que a toda la región y si podemos colaborar desde Santiago para que este material se transforme en producto, mucho mejor. Atando Cabos busca articular cosas que están desconectadas. Tenemos una gran planta de reciclaje en Santiago, entonces es clave la relación que tenemos con los pescadores porque conocen la zona y hacen limpiezas de playa. Y la logística de llevar este material hasta Santiago, lo hacemos con Reciclaje Martino. Así vamos armando todo esto y atamos los cabos y uniendo estas puntas en torno al reciclaje”, concluyó.