El Diputado Miguel Ángel Calisto se reunió con la presidenta del Consejo Consultivo de Salud con quien analizó la situación de ese recinto y se mantiene expectantes ante reunión que se sostendrá el 14 de abril.

Puerto Aysén.- Ante el anuncio del Gobierno hace algunos días de postergar la implementación de la mediana complejidad en el Hospital de Puerto Aysén, el diputado Miguel Ángel Calisto se reunió con la Presidenta del Consejo Consultivo de Salud de esa ciudad, Ximena Ruiz, con quien compartió su preocupación para que las autoridades sanitarias “cumplan sus promesas”.

Según el legislador, “nos reunimos con la presidenta del Consejo Consultivo de Salud de la Comuna de Puerto Aysén para conversar sobre algunos problemas y principalmente de la necesidad de la mediana complejidad del Hospital. Hasta el día de hoy, son muchas las familias que siguen viajando a Coyhaique para poder atenderse, porque acá el hospital no es resolutivo”.

“Ellos se han reunido como vecinos y dirigentes porque están peleando para que este recinto tenga resolutividad. Esperamos que le Ministerio de Salud de cumplimiento a lo prometido en la comuna. Necesitamos más profesionales y más equipamientos. Está pendiente el Scanner, la caldera del Cesfam y una serie de iniciativas que el Servicio de Salud no ha ejecutado acá en la comuna de Aysén”, indicó.

El diputado agregó que “estamos atentos al 14 de abril, donde se quedó de dar una respuesta por parte de las autoridades, de lo contrario, vamos a hacer gestiones y tomar medidas a nivel central junto a los dirigentes”.

Ximena Ruiz, Presidenta del Consejo Consultivo de Puerto Aysén indicó que “nosotros como decidimos seguir en las reuniones y trabajando en conjunto. No queremos esperar a que la gente se movilice para poder hacer algo en concreto. Estamos esperando la reunión del 14 de abril, donde esperamos respuestas concretas para nuestra ciudad. Nosotros vamos a seguir trabajando y sentándonos en la mesa, pero eso no significa que más adelante no hayan movilizaciones más adelante”.

La dirigente señaló que “el tema de la salud compete a toda la comunidad. Hacemos un llamado a la conciencia de las personas que están a cargo del Servicio de Salud, para que puedan manifestarse de buena manera con esto. Hay un trabajo del año 2020 que no se ejecutó de la manera que hubiéramos querido, por eso este 2021 vamos a pelear por todo lo que necesitamos como región, como comuna en realidad, para que este hospital empiece a cumplir las funciones de mediana complejidad”.

Finalmente, Ximena Ruiz indicó que “vamos a continuar con el camino de todo lo que se trabajó en los años anteriores con dirigentes antiguos que llevan años peleando por el tema de la salud. Contamos con el apoyo de 29 organizaciones acá, y es posible que se sumen más. Entonces, hago un llamado a la gente del Servicio de Salud a hacer un trabajo limpio, de cara a la comunidad y dejando de mentir, para que cumplan todas las promesas que se han dicho”.