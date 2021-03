Decisión se tomó luego de una seguidilla de denuncias ciudadanas y constatarse por parte del equipo de Fiscalización de Transportes abandono del servicio.

Puerto Aysen.- Tras recibir numerosos reclamos de vecinos de Puerto Aysén respecto al funcionamiento de la línea 2 de taxis colectivos, se realizaron una serie de fiscalizaciones por parte del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en las que se constató incumplimiento de frecuencias y abandono del servicio. En este sentido, se tomó la decisión de formular cargos a la Asociación Gremial de propietarios de dicha línea de transporte público según lo explicó el seremiTT Fabián Rojas Muñoz.

“Iniciamos el proceso sancionatorio contra la línea, esto quiere decir que por la falta de frecuencia y por el abandono, y si es que no se responde a los descargos o no existe suficiente mérito para descartar los cargos que se están formulando, producto de las fiscalizaciones, puede producirse la cancelación de la inscripción de la línea”, informó Rojas.

La Asociación va a tener un plazo de 5 días hábiles para presentar sus descargos u otros antecedentes probatorios que entreguen razones fundadas de por qué no se realizaron los servicios. La autoridad de transportes agregó que: “vamos a ser inflexibles en exigir a los operadores que cumplan con su frecuencia porque prestan un servicio a la comunidad por lo tanto el proceso sancionatorio se hace también en virtud a la falta de servicio y el abandono en reiterados días y horarios que ha tenido la línea 2. Gran parte de los choferes que se comprometieron a hacer este recorrido, hoy no lo están cumpliendo”.

De ratificarse el incumplimiento y proceder a la cancelación de las inscripciones se analizarán otras soluciones que resuelvan las necesidades de movilidad de los vecinos usuarios de este transporte público urbano.