Guaitecas es la primera comuna del país con vacunación masiva a toda la población mayor de 18 años. El Ministro de Salud, Enrique Paris conversó en extenso con Enrique Higuera, Alcalde subrogante, a través de la radio La Voz del Ciprés.

Melinka.- De las 520 dosis recibidas para la vacunación masiva sólo 307 han sido utilizadas hasta el momento. El Ministro, Enrique Paris, se comprometió a enviar más dosis de ser necesarias e instó a todos los adultos a acercarse al centro de vacunación “La persona que se vacuna además protege a su familia para alcanzar la inmunidad de capullo o rebaño, así como la gallina protege a sus pollitos debajo de las alas, el que se vacuna protege a su familia”.

“Escogí hacerlo allá en forma masiva porque es una comunidad cerrada y teníamos brotes, vamos a evitar los casos graves, yo sé que allá cuesta trasladarlos” comentó el ministro, quien además recalcó que es importante que se vacunen a la brevedad porque la protección se da dos semanas después de la segunda dosis. Durante la jornada de ayer martes 23, también se puntualizó que la comuna insular pasa por un brote de COVID-19 con vinculación de origen familiar.14 son los casos activos confirmados y se espera el resultado de nuevos PCR durante el día de hoy.

Al ser una comuna de 1500 residentes el índice de incidencia por 100 mil habitantes es mayor que en otras comunas del país, por lo que el Ministro de Salud llamó a la población a cuidarse para prevenir enfermos de gravedad “Espero que no bajen de fase, por eso me preocupé tanto con la vacunación masiva, pero de apertura inicial nunca bajamos directamente a cuarentena, espero no lleguen a eso, pero tienen que cuidarse”. Recordar que desde el inicio de la pandemia la comuna de Guaitecas se encuentra en fase 4 de apertura inicial, pero la ciudadanía se encuentra preocupada por el reciente brote.

Si bien Guaitecas ha vivido un aumento del 36% de casos en los últimos 7 días, el Dr. Enrique Paris felicitó la labor del personal de salud local y de la región de Aysén en donde un 67% de los casos detectados son por búsqueda activa, siendo el mayor porcentaje de búsqueda activa a nivel país. Junto a esto, se reconoció el buen trabajo de las regiones de Magallanes, Aysén y Los Lagos, que han visto un aumento en la disminución de casos en -30%, -5% y -3% respectivamente.

Durante la entrevista gestionada por el Alcalde de Guaitecas (s), Enrique Higuera y realizada en conjunto con Mónica Soto locutora de la radio La Voz del Ciprés, fue posible abordar otros temas de interés para la comuna, como la necesidad de contar con un centro de diálisis, laboratorio clínico, mejorar el transporte y un tecnólogo médico, ya que si bien se cuenta con equipo de rayos, aún están en proceso de obtener los papeles para funcionar. El ministro se comprometió a solucionar estos temas y recalcó el compromiso del gobierno con las zonas apartadas para mejorar los centros de salud y la calidad de vida de los pacientes que actualmente, en el caso de Guaitecas, tienen que dirigirse a Coyhaique o Puerto Montt para recibir tratamiento.

Para finalizar, se insistió que ya es posible apreciar la disminución en la hospitalización UCI de adultos mayores de 70 años, gracias a la temprana vacunación recibida. A la vez, felicitó la labor de la comuna de Guaitecas por su eficacia en la vacunación de adultos mayores y personal de servicios públicos. Por último, el ministro hizo un llamado a no compartir el mate, cigarros, ni los cubiertos, en especial dentro de la familia, para así prevenir contagios. Recordar que todas las vacunas existentes disminuyen la sintomatología del virus, evitando los casos graves. Sin embargo, se deben mantener las medidas de prevención y distanciamiento social porque el contagio continúa.