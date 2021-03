En tiempos de pandemia una de las principales preocupaciones de los padres es enviar a sus hijos e hijas al colegio y que el establecimiento cuente con todas las medidas tendientes a prevenir un contagio de Covid – 19. Algo que han trabajo desde el año pasado en la escuela Básica de Chile Chico y que se ha reforzado este 2021.

Chile Chico.- La directora, Carolina Lazo, relevó el gran compromiso y responsabilidad de los estudiantes, quienes dan ejemplo de autocuidado y en estos primeros días en que se retomaron las clases presenciales, todo se ha desarrollado con normalidad.

“Todo tranquilo, los niños respetan mucho más que los adultos todas las medidas sanitarias y eso es increíble, nos pasó con los pre kínder el primer día, ellos están súper acostumbrados, no hemos tenido problemas en el respeto a las medidas, distanciamiento, mascarillas. Así es que, felices de recibirlos, ya partimos totalmente, esperar que toda salga bien, que nada ocurra y podamos mantener nuestras clases presenciales, que es lo más queríamos”.

En lo operativo, Carolina Lazo, explicó que tienen personal en los accesos a la escuela y funcionarias que llevan a la sala que corresponde a los niños y niñas de cada curso, quienes ingresan en horarios diferenciados.

“Tenemos dos auxiliares en las puertas, porque tenemos tres accesos uno para cada curso, además, están los asistentes de aula que esperan a los niños y los llevan directamente a las salas, así evitamos que transiten por lugares que nos corresponden y mantenemos el distanciamiento, que es lo más importante”.

Una gran diferencia también se ha generado en los primeros días de clases en comparación a otros años, ya que, en su oportunidad los apoderados podían ingresar a dejar a sus pequeños a las salas, este año y a razón de las medidas preventivas ello cambió.

“Fue triste, porque en realidad los papás no dicen si pueden ir a dejar a sus hijos como ocurría todos los años el primer día de clases, donde nosotros permitíamos a todos los apoderados entrar a la escuela e ir a dejar a sus pequeños a las salas, este año no se pudo. En las visitas guiadas les informamos a los apoderados que eso iba a ser así, para que no se preocuparan y es por eso que tenemos a disposición la gente que viene a buscar a los niños y niñas para que no tengan problemas, no se pierdan y conozcan su sala, ya que, esto es parte de las medidas que hemos tomado”.

Horarios diferenciados en el ingreso y salida a clases, como así también, en los recreos, es otra de las medidas que se han adoptado en la escuela básica de Chile Chico para prevenir contagios. A esto suma la constante sanitización de las salas, dispensadores de alcohol gel, entre otras iniciativas que han sido respaldadas por el sostenedor y la Dirección de Educación Municipal.