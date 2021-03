La dueña de casa perdió a un familiar en el siniestro.

Puerto Aysen.- Sin duda el 25 de marzo será un día que quedará grabado en la historia de Puerto Aysén, por el gigantesco incendio que durante la madrugada cobró la vida de dos personas y destruyó 7 inmuebles. Esta noticia ha conmocionado a toda la comunidad porteña y también de la región, debido a que las familias damnificadas lograron salir con lo puesto en medio de esta emergencia.

“Somos cinco personas, tengo tres hijos, una niñita con discapacidad… salimos con lo puesto, alcance a sacar a mi hija envuelta en un saco de dormir, mi vecina de al lado tiene también un niño con discapacidad y ella también lo perdió todo”, relató para nuestro medio, Inés Rain.

“sino me despierto quedamos todos adentro”

Al momento de la emergencia, “estábamos durmiendo, me desperté con un ruido fuerte, salí a mirar a la ventana y afuera estaba todo rojo… desperté a mi marido y le dije parece que hay un incendio, alcanzamos a sacar a los niños de la cama cuando mi marido me dice, se está quemando todo. Así es que alcanzamos a salir, sino me despierto quedamos todos adentro”.

Inés Rain, cuenta también que en este siniestro perdió a un familiar, particularmente un tío de unos 54 años. “Un tío falleció en el incendio, tendría unos 54 años aproximadamente. Nosotros alcanzamos a salir y mis hijos estaban mal, los más grandes estaban en shock al ver que se despertaron y que su casa se estaba quemando”.

La señora Inés Rain junto a su familia hace aproximadamente dos años habían sufrido un primer incendio y “estaba recién levantando mi casita, estaba empezando de nuevo y ocurre esto”…

Ahora, apelan a solidaridad de los aiseninos, principalmente porque quedaron con lo puesto, en el caso de los hijos de la señora Inés, un joven de 14 años talla 14, otra joven de la misma edad y talla 12, una pequeña de 4 años talla 4. En Cuanto a los padres el hombre talla XL y ella talla L. También para cualquier colaboración pueden llamar al +569 31284686