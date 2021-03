Los equipos portátiles y con acceso a internet móvil se gestionaron gracias a los fondos disponibles en el Área Educación del Servicio Nacional de la Discapacidad, que en 2020 orientó sus intervenciones para dar respuestas a problemáticas derivadas de la contingencia por Coronavirus. De esta forma se facilitó el acceso y conexión de los beneficiados a clases y terapias remotas.

Coyhaique.- Expresiones de alegría, sorpresa y agradecimiento se evidenciaron en las familias favorecidas con la entrega de los 31 computadores personales entregados a miembros de las comunidades educativas de la Escuela Especial del Centro Rehabilita y de la Escuela Diferencial España, ambas de Coyhaique.

Los equipos entregados en los últimos días son parte de proyectos presentados por ambos establecimientos al Servicio Nacional de la Discapacidad Senadis, que durante el año pasado consideró en su oferta programática el Apoyo a Instituciones Educativas para entregar herramientas para el ejercicio pleno del derecho a la educación de personas con discapacidad, la eliminación de barreras en el aprendizaje y participación de los estudiantes en los espacios educativos. Así se gestó la entrega de tecnologías para la inclusión, en especial equipos portátiles y con banda ancha para aminorar los efectos de la pandemia, en el ámbito educativo, familiar y social.

Para Mirza Matamoros, docente de la Escuela Especial del Club de Leones (Centro Rehabilita), esta acción “es súper importante para los alumnos, porque estamos en tele intervención y para ellos es una herramienta fundamental para su terapia y para las clases. Además, este beneficio les permite desarrollarse a la par con los otros chicos”.

Julia Oyarce, madre de uno de los favorecidos (Martín Hueicha), manifestó que la entrega “es una herramienta esencial sobre todos para ellos que están en una etapa de aprendizaje (…) y con el cambio de escuela hay nuevas expectativas y el computador nos ayuda un montón, por todo lo que estamos pasando”.

Asimismo, la apoderada agradeció al equipo docente que realizó el proyecto y que postuló a su hijo. “Fue una sorpresa, no lo esperamos en realidad y cuando nos llamaron fue una alegría, porque pasó justo cuando estábamos viendo la posibilidad de dónde sacar un computador”, detalló.

Maciel Acuña, directora de la Escuela Diferencial España, explicó que “la ayuda de este proyecto es fundamental por el periodo en el que estamos viviendo, cuando los niños están con clases virtuales, por lo tanto, tener un computador en este momento es clave y significa una gran contribución para los niños beneficiados, todos usuarios de Senadis y esta acción, en muchas familias, significa un tremendo aporte porque no se hubiese generado de no ser por este proyecto”.

En tanto, la Directora Regional del Servicio Nacional de la Discapacidad de la Región de Aysén Karina Riquelme, detalló que “el 2020 se abrieron los proyectos para Educación y estuvieron intencionados para que pudiésemos dar respuesta a la contingencia por Covid 19 y, es así, como la Escuela del Club de Leones se adjudicó un proyecto que tiene por objetivo entregar computadores a todos los niños que no tenían la posibilidad de realizar su educación a distancia como corresponde”.

Para el Secretario Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia Marcelo Jélvez, “estas instancias provocan una satisfacción mutua para quienes reciben el beneficio y para quienes nos corresponde gestionar los proyectos y hacer la entrega. Aquí es donde el Estado llega y responde ante una necesidad de inclusión y de conectividad para 31 familias de Coyhaique. Asimismo, también hacemos un llamado a un manejo responsable de los tiempos en pantalla para que los padres puedan controlar los tiempos y que los niños sepan que es un equipo con conexión a internet que les permitirá estar remotamente en sus clases ya acceder a todo tipo de contenidos que los ayuden en su desarrollo”.

