Esta semana en el Juzgado de Garantía de Puerto Aysén, se desarrolló una nueva instancia judicial en contra de imputados que habrían participado en la manifestación y toma de camino en la ruta 240 Chacabuco – Aysén.

Puerto Aysen.- Para Marcelo Rodríguez, abogado de quienes están siendo perseguidos “con fotos sacadas del Facebook”, esto solo busca criminalizar la protesta social, bajo la denominada “ley Calisto”.

“Nos encontramos frente a un juicio que se ha seguido en contra de varias personas de la localidad de Puerto Chacabuco, yo diría que es uno de los primeros juicios en virtud de esto que yo he llamado ley Calisto, que ha tendido a criminalizar la protesta social. El Ministerio Publico ha presentado este requerimiento de procedimiento simplificado en contra de mis representados, aduciendo que ellos habrían participado en una serie de actividades que significaron un corte de ruta, con la quema de neumáticos”.

Los argumentos presentados por el Ministerio Publico en base a las pruebas otorgadas por la policía, a juicio del abogado Rodríguez, es que algo que, “tienen que acreditar si efectivamente fueron ellos. Pero la verdad es que uno se preocupa cuando se da cuenta que de alguna forma se está utilizando el derecho penal, para perseguir actividades políticas o incluso sociales. Nos encontramos frente a una situación en la cual mis representados, participan de una actividad pública, como lo puede hacer cualquier persona y son imputados solamente por la policía y funcionarios policiales, nada más que ellos sostienen esta acusación, de que mis representados habrían levantado esta barricada. Como digo, lo van a tener que probar, porque efectivamente yo tengo claro que ninguno de ellos participó del levantamiento de esas barricadas”.

Uno de los dirigentes imputados por el Ministerio Publico es, Carlos Díaz, quien junto a representantes de otras organizaciones se manifestaron el año pasado, para que el Gobierno que en su momento tome las medidas de mayor cuidado que evitara la propagación del coronavirus.

“En serio que da rabia este tema, porque estamos peleando por nuestra comunidad y somos enjuiciados injustamente, los elementos de prueba serán presentados por el abogado. Pero que te digan que tú llegaste a las cinco de la mañana a Puerto Chacabuco es mentira, yo en lo personal llego cuando me llamó la junta de vecinos de allá a eso de las ocho y me devuelvo a las once de la mañana a Puerto Aysén. Hay un tema que no lo quería sacar, pero yo venía saliendo de un cargo de bomberos y no voy a estar haciendo una barricada. Pero te acusan injustamente al decir que tú estabas haciendo una barricada”.

El abogado Marcelo Rodríguez, afirmó también que, “la verdad es que nos deja harto que desear que se presenten como pruebas, solamente fotografías tomadas de Facebook por el personal policial, cuestión que nos demuestra, creo yo, la poca seriedad de este juicio”.

En el mes de julio del presente año se desarrollará el juicio en contra de los dirigentes sociales tanto de Chacabuco como de Puerto Aysén, a quienes se les está ofreciendo salidas alternativas sí reconocen participar en los hechos que se le imputan, pero ellos “no aceptan esos cargos”, porque aseguran que es algo que no cometieron y solo estaban pidiendo en su momento que las autoridades protejan de manera más estricta a la población y evitar los altos índices de contagios que se han vivido en los últimos meses en algunas comunas de la región.