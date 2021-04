Comisión Regional de Seguridad de Tránsito reiteró llamado a la prevención, enfatizando en erradicar la mala práctica del exceso de velocidad en la conducción. Carabineros implementará 14 puntos de control en toda la región.

Aysen.- A horas de que se inicie un nuevo feriado con motivo de la semana santa en todo el territorio regional, la Comisión Regional de Seguridad de Tránsito (Coreset) – conformada por la Seremitt; Carabineros de Chile, la municipalidad de Coyhaique, la Mutual de Seguridad, Senda, ONEMI y la seremi de Salud – hicieron un llamado a la prevención de accidentes de tránsito, tanto en Coyhaique como Aysén a los automovilistas como peatones, esperando repetir las mismas cifras del año anterior donde no resultaron personas fallecidas.

En tal sentido, las autoridades hicieron especial mención a que las personas respeten las leyes del tránsito. Una de ellas es la que establece el límite en zonas urbanas, ley que está vigente hace 2 años y que establece en 50 km/h la velocidad máxima.

Desde la Seremitt Aysén, Fabián Rojas, recalcó precisamente dichas normativas, mostrando además su preocupación por las últimas cifras en materia de accidentes.

“Nuevamente, el llamado que hacemos como gobierno es a quedarnos en casa y quienes tienen que hacerlo deben respetar la normativa de tránsito, la cual hace 2 años establece que la velocidad urbana es de 50 km/h como máximo. Queremos tener buenos resultados en orden a reducir la cantidad de accidentes y lamentablemente en los últimos días hemos visto que la falta de experiencia y la imprudencia han provocado accidentes en los últimos días”, dijo.

Hugo Zenteno, General de la XI Zona de Carabineros, agregó a lo señalado por el Seremitt Fabián Rojas que desde la institución el llamado es “a la prudencia, a cumplir con las leyes de tránsito, especialmente este fin de semana largo en donde Carabineros implementó un plan de servicio de Ruta Segura en toda la región, aquí están considerado todos los carabineros territoriales y especializados, en donde se va a abarca la parte céntrica – especialmente en Coyhaique y Aysén – a su vez a través de la Ruta 7 y CH-240. Van a haber 14 puntos de control, además de los terminales y pescaderías”.

Por su parte, desde la seremi de Salud, Alejandra Valdebenito hizo hincapié en la realidad regional en torno al Plan Paso a Paso, precisando que “a mayores libertades, mayores responsabilidades y mayores deberes; y que como región estamos en una burbuja privilegiada al tener una comuna en fase 3, otra ingresa mañana (Guaitecas) y 8 de las comunas se encuentran en fase 4. Esto implica que vamos a tener libertad de desplazamiento en toda la región y por lo tanto, vamos a tener que ser solidarios cautelosos pensando en la situación crítica sanitaria que vive el país”, indicó.

Desde Senda, la directora regional Katherine Hunter también llamó a la responsabilidad y a la prevención “tolerancia cero al consumo de alcohol o drogas cuando se trata de conducir vehículos. Vamos a seguir haciendo trabajo preventivo y en el contexto de pandemia es muy importante ser responsables si nos vamos a poner detrás de un volante”.

El alcalde Alejandro Huala manifestó su preocupación por los accidentes que han ocurrido en la zona urbana, ejemplificando con el caso de un chofer que perdió el control del vehículo irrumpiendo en la cancha de la calle Cerro Sombrero, donde habían niños jugando. “El único llamado que hacemos es a la responsabilidad de los conductores. En el caso del accidente de la cancha no tuvo consecuencias, pero pudo haber muerto un niño que estaba jugando ahí. Puede ser su hijo su nieto. Seamos responsables no solo este fin de semana largo sino que también en el resto de la vida del conductor”, reflexionó.

Prevención en Puerto Aysén

En horas de la tarde, el equipo de la Seremitt Región de Aysén, se trasladó hasta la comuna de Puerto Aysén, instancia donde dialogaron con conductores y peatones sobre el cuidado que se debe tener en esta fecha que se aproxima.

Allí, Angelo Gaete, teniente de la institución y subcomisario administrativo de la Segunda Comisaría de Aysén, informó que “Carabineros ha distribuido en distintos de servicios en varios puntos de Aysén, lo importante es llamar a los conductores a la responsabilidad en conducción, a informarse de los procesos dela pandemia, las etapas de las comunas y mantener por sobre todo la conducción con responsabilidad y autocuidado”.

Por último, desde la dirección de Tránsito de la municipalidad de Aysén, Mauricio Silva, explicó que se han dedicado “a dar una mayor fortaleza en la movilidad de peatones, ciclistas y motociclistas, generando nuevos proyectos a futuro para que vayan en esa línea. Igual el llamado es a planificar mejor los viajes para así no tener que recurrir a viajar en exceso de velocidad”.