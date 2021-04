El Seremi de Obras Públicas junto a dirigentes sociales y vecinos realizó una visita inspectiva a estos trabajos que forman parte del plan Paso a Paso Chile se Recupera. Conjuntamente ambas obras tienen una inversión de $9 mil millones y consideran el empleo de 120 personas.

Aysen.- En Puerto Cisnes, el Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas Néstor Mera Muñoz junto al Director Regional de Obras Portuarias del MOP Luis Didier Berrocal se reunieron con dirigentes y vecinos con quienes realizaron recientemente una visita inspectiva a la ejecución del Terminal Portuario y a la construcción de la tercera etapa del Borde Costero, que se encuentran con importantes avances.

En la oportunidad, las autoridades informaron a los vecinos el alcance de ambas obras, su inversión, etapa de avances y la proyección de las nuevas infraestructuras, oportunidad en la que el SEREMI del MOP destacó “Son dos tremendas obras. Una es el Terminal de Pasajeros de Puerto Cisnes que tendrá una superficie de 370 m2 para recibir pasajeros, con explanada de estacionamientos y que actualmente tiene un 65% de avance, pero lo más importante es que este es un lugar que va a cambiar absolutamente la forma de arribo de los cientos de personas que llegan aquí, que son de la región de Aysén, de la comuna y turistas. Hasta el día de hoy teníamos 2 modestos contenedores que recibían a toda la comunidad y ahora vamos a tener un recinto de 516 m2 para 150 personas, con servicios higiénicos, cafetería y calefaccionado. La verdad que es un agrado saber que estamos siendo parte del desarrollo de una comuna como Cisnes, que es tan pujante. El otro proyecto a cargo de nuestra Dirección Regional de Obras Portuarias es la tercera etapa del Borde Costero de Puerto Cisnes, que pudimos constatar que tiene un 17,5% de avance, es una obra largamente anhelada por los vecinos que termina el año que viene y que se une al Terminal Portuario. El nuevo Borde Costero tendrá una superficie de 4.557 m2 con accesibilidad universal, obras de protección, rampa de varado para 40 botes, espacio para reunión de la comunidad y de comercio artesanal, un mirador, salas multipropósito, con juegos para niños y mobiliario urbano. Estamos contentos, porque sentimos que somos parte del desarrollo de esta comunidad que es lo que nos ha pedido el presidente Sebastián Piñera, trabajar conjuntamente con la comunidad en sus anhelos, haciéndolos realidad y por supuesto entregando empleo, porque ambas obras conjuntamente alcanzan una inversión de $9 mil millones y consideran dar empleo a 120 personas”.

Una vez realizada la inspección de los trabajos, el Presidente de la Junta de Vecinos N°8 Barrio Central de Puerto Cisnes José Levipani señaló “estas obras que estamos viendo hoy día para nosotros son muy importantes, el Terminal Portuario para la gente, para nosotros que viajamos en las Barcazas, es un tremendo Terminal Portuario de primer nivel, es importante. Puerto Cisnes, con eso crece”.

Por su parte, Andrea Ríos Ruiz presidente de la Junta de Vecinos N°7, población nueva de Puerto Cisnes se manifestó muy contenta por las obras que se están realizando y agregó “me resulta muy agradable lo que están haciendo, porque siento que mi pueblo cada día está creciendo más y lo que me encanta es saber que hay harto trabajo en la construcción para las familias que viven acá en Puerto Cisnes y también me alegra mucho que este tiempo de pandemia que estamos pasando aquí en Puerto Cisnes no se ha notado gracias a todos los trabajos que se están realizando en este momento, así que me siento muy contenta y agradecida de que se están haciendo estas tremendas obras que van a quedar hermosas”.

En tanto, Oscar Levicoy, presidente de la Junta de Vecinos N°9, Barrio Alto de Puerto Cisnes indicó “Excelente. Todo lo que sea adelanto para el pueblo bienvenido sea. Eso lo estábamos esperando hace bastante tiempo y al fin llegó y se ve que ya se está cumpliendo la meta con respecto al Borde Costero; y con relación al Terminal Portuario, también es excelente ya que esta zona es bastante lluviosa y la gente debe estar protegida de alguna manera, por lo tanto excelente la obra y que llegue a buen término. Está contemplada una gran sala de pasajeros de espera para la gente que en realidad era muy esperada por toda la comunidad de Cisnes, por todos los pasajeros, por lo tanto no desmereciendo el par de conteiner que nos han ayudado enormemente y que hoy nos siguen ayudando, es bienvenido todo, y agradecer a la empresa y a las autoridades que están logrando cumplir con las metas”.