El edil insistió en su requerimiento, “pedimos a la Intendenta que entienda, la gente no puede esperar 4 o 5 días para comer”.

Guaitecas.- A contar de las 5 de la madrugada de este sábado 10 de abril, la comuna de Guaitecas retrocedió a la fase 1 del plan paso a paso del Gobierno, por lo tanto, se ha iniciado una cuarentena a raíz del considerable aumento de casos, llegando el día de hoy a 50 casos activos de Covid – 19.

Sin duda, una medida necesaria “pero tardía”, remarcó el Alcalde Marcos Silva, quien llama al ejecutivo a no solo disponer medidas restrictivas sino también que estas consideren recursos a la brevedad.

“Estamos claros que esta situación de cuarentena es compleja, no es fácil de poder sobrellevar, no es fácil estar quince días encerrado en la casa, muchos de los espacios reducidos, en fin, una serie de cosas que hoy día hacen compleja esta situación. Pero también estamos convencidos de no aplicarse esta cuarentena, que nos permita poder decantar esto, se podría transformar en un hecho muy complejo para la comuna. Hasta el día de hoy tenemos alrededor de 50 personas con Covid positivo, esperamos que no siga aumentando, pero si lo que nos complica hoy en día al irnos a cuarentena, porque fue de fase 3 a fase 1 automáticamente, situaciones que fueron tardías y que se pudieron haber hecho mucho tiempo atrás. Pero hoy necesitamos recursos, contar con recursos ahora, lunes, martes a más tardar, disposición de los recursos del 2% social, que vienen destinados para palear la cuarentena”.

“Pedimos a la Intendenta que entienda, la gente no puede esperar 4 o 5 días para comer”

Marcos Silva, añadió que hay un trabajo que ya ha venido desarrollando la Municipalidad de Guaitecas en términos de apoyo social, pero es necesaria mayor colaboración y apoyo desde el Gobierno.

“Esto vendría a sumarse a los recursos municipales que hemos venido distribuyendo hace rato, apoyando a las personas que han estado con contagio, que se van a cuarentena por contacto estrecho, el Municipio hoy en día ha estado permanentemente entregando ayuda a distintas personas. Se han entregado cajas de alimentos a las personas y a las familias, muchas veces no es lo que la gente espera, pero es lo que el Municipio responsablemente puede entregar por familia y que paulatinamente alcance para todos. Por ello, insistimos que la Municipalidad de Guaitecas no cuenta con los recursos hoy día, por lo tanto, es necesario, urgente y que entienda la señora Intendenta y las autoridades a cargo que, necesitamos los recursos mañana, ya que, la gente no puede esperar cuatro o cinco para comer. Todos los días hay que parar la olla, todos los días se cocina y sobre todo donde hay niños”.

El Alcalde Marcos Silva, junto con insistir que el Gobierno debe mirar y actuar con la urgencia que zonas aisladas como la comuna de Guaitecas necesitan, también se refirió al buque hospital de la Armada que podría llegar a la zona.

“Por supuesto que es necesario un buque hospital, no nos cabe duda que es así, por ello, es importante agilizar este barco, el Aquiles, porque esta es el embarcación que transporta un hospital a bordo y que nos permite no solo abordar el tema del Covid – 19, sino que hoy existe un sin número de horas de patología, sobre todo en nuestros niños y jóvenes. Ya que los colegios y liceos desde el año pasado a través de los programas que tiene Junaeb, ninguno de ellos ha sido atendido por distintos patologías a través de oftalmólogos, temas auditivos, una serie de atenciones que muchos de ellos esperan y necesitan. También personas mayores que no han tenido horas a médico, porque no hay camas, porque no hay disponibilidad, por distintas razones, entonces, este barco hospital nos permite no solo apostar al Covid – 19, sino que poder observar distintas patologías que nuestra población requiere sean atendidas. Para esto, necesitamos hacer fuerza entre todos para que este requerimiento se materialice en bien de nuestra gente”.

En la comuna de Guaitecas y a raíz del retroceso a la fase 1 del plan paso a paso, llegó un contingente de 15 militares al mando de un capitán, además un grupo de funcionarios de la PDI para colaborar en la fiscalización y hacer cumplir las medidas sanitarias establecidas por la autoridad pertinente.