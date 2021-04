Este martes a primera hora, los diputados por la región de Aysén, René Alinco y Miguel Ángel Calisto, sostuvieron una reunión con el ministro de Defensa, Baldo Prokurica, a quien derechamente presentaron la sugerencia del Colegio Médico de Coyhaique, que en voz de su presidente Dr. Claudio Vallejos, planteó al Servicio de Salud requerir ante la Armada de Chile la llegada de un buque hospital a la isla de Melinka para asistir a pacientes con covid19 y de esta forma contener los brotes que se han presentado en dicha localidad y en Repollal.

Valparaiso.- En la conversación, ambos parlamentarios resaltaron y explicaron al ministro lo planteado por el Colegio Médico, Colmed, ante lo cual también agregaron que el barco hospital igualmente debería prestar servicio a las comunas alejadas del litoral aysenino con el fin de atender a los pobladores que por dificultades climáticas, falta de implementos y personal en las postas rurales de salud, muchas veces no pueden ser evacuados hacia el Hospital Regional Coyhaique.

Respecto a la preocupación que existe por los casos activos de covid19 en Melinka, el parlamentario Calisto señaló al ministro Prokurica que “tenemos una situación compleja en Las Guaitecas. Hay cerca de 50 casos activos, 140 casos estrechos y en total de más de 150 casos, lo que equivale aproximadamente al 10% de la población de la isla”, sostuvo, añadiendo que “también hemos hecho gestiones con el Ministro de Salud para que se garantice la llegada de más profesionales. Nos informaron que entre hoy (martes) y mañana llegarán más profesionales a la isla que van a reforzar el trabajo médico que se está haciendo en la isla. Necesitamos más TENS y más colaboradores del área médica, tomando en cuenta el trabajo en el proceso de vacunación”, indicó.

Posterior a la reunión, el diputado René Alinco sostuvo “el ministro se comprometió inmediatamente en hacer las gestiones pertinentes con La Armada para que esta petición se materialice en el más breve plazo”, dijo el parlamentario aysenino, agregando que esta petición impulsada por el Colmed de Coyhaique es “avalada por el alcalde de Melinka, don Marcos Silva y su Concejo Municipal, también hay que señalar que el Servicio de Salud comunicó que iban a hacer la petición por las vías pertinentes del Gobierno”.

Calisto a su vez agregó que “Guaitecas tiene el plan de vacunación universal, está el 78% de las familias de Melinka con la primera dosis, y un 34 con ambas dosis. Es muy importante hacer un llamado a vacunarse, para bajar los indicadores de contagios y disminuir las posibilidades que se agrave la condición en el caso de contagiarse”.

En tanto, Alinco recalcó que la llegada de este barco hospital no solo sería para los pobladores de Melinka, sino que de todo el litoral. “La gente desde Melinka hasta Puerto Aguirre necesitan este apoyo, las postas no reúnen las condiciones mínimas para enfrentar esta pandemia, las del litoral y de ninguna parte de la región. Yo espero que esto se materialice porque si hay gente que hace Patria y soberanía en nuestro país, es precisamente la que vive en las islas”, enfatizó el parlamentario aysenino.

Finalmente, el diputado Calisto señaló que “le reiteramos al Gobierno Regional, y en eso estamos en coordinación con el alcalde, los concejales y la Mesa Social, respecto de la necesidad de contar con más apoyo económico para la isla. Hay mucha gente en situación compleja por la cuarentena, por lo que se necesita apoyo económico, canastas para poder paliar esta crisis. Mucha gente vive el día a día, por lo que se necesita el apoyo del Gobierno Regional, por ejemplo, a través del 2% del FNDR”.