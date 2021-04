El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) informa sobre las fiscalizaciones y manejo de la mortalidad que se han llevado a cabo en torno a la contingencia de mortalidad masiva de salmónidos por floraciones algales nocivas (FAN) en las regiones de Los Lagos y Aysén. A la fecha se ha retirado sobre el 90% la mortalidad total en ambas regiones en las zonas afectadas, lo que corresponde a 5.476 toneladas.

Aysen.- Desde el inicio de la contingencia, Sernapesca junto a las autoridades competentes, en el marco de la Red Sustenta, han estado fiscalizando y monitoreando el manejo de la mortalidad de las agrupaciones de concesiones de salmónidos (ACS) afectadas por FAN y bajas de oxígeno. Además de fiscalizar la ejecución de las actividades comprometidas en los planes de acción por parte de las empresas afectadas, hasta la disposición final de las mortalidades.

En base a lo anterior, y dado que sólo una empresa no ha implementado de manera oportuna los planes de retiro de la mortalidad, Sernapesca informa, que con fecha 13 de abril, junto a la Armada realizaron un sobrevuelo en la ACS 17A ubicada en el Fiordo Comau para recabar antecedentes.

Junto con las fiscalizaciones presenciales, Sernapesca dispone de funcionarios para realizar vigilancia mediante sistemas de monitoreo satelitales, remotos, cruce de información e inspección documental de todo el proceso.

Al día de hoy, 14 centros de cultivos mantienen activos los planes de acción ante mortalidades masivas, 6 corresponden a la región de Los Lagos y 8 en la región de Aysén. Destacando que en la región de Aysén 4 centros ya no registran mortalidad asociada a FAN (103593, 110154, 110268 y 110129) y 7 centros (103418, 102077, 110152, 110279, 110411, 110271, 110242) disminuyeron su mortalidad a niveles bajos, procesando su mortalidad en los sistemas de ensilaje en sus centros de cultivo, pudiendo finalizar contingencia si las condiciones ambientales lo permiten.

A la fecha, el ente fiscalizador ha verificado un total aproximado de 5.886 toneladas de mortalidad, 3.277 toneladas corresponden a los centros afectados en la región de Los Lagos, lo que equivale al 14% de la biomasa activa en las ACS afectadas y 2.609 toneladas a la región de Aysén, lo que corresponde al 2% de la biomasa activa en las ACS afectadas.

Sernapesca ha fiscalizado todo el proceso de manejo de mortalidad, informando que al día 13 de abril, se ha retirado un aproximado de 5.476 toneladas (2.920 toneladas en la región de Los Lagos y 2.556 toneladas en la región de Aysén), es decir, sobre el 90% aproximadamente, lo que corresponde a un 3,7% total de la biomasa activa en las áreas afectadas. En cuanto al porcentaje restante, Sernapesca ya emitió todas las autorizaciones necesarias para su pronto traslado por parte de las distintas compañías, monitoreando el correcto manejo y traslado.

El retiro de mortalidad se ha realizado a través de embarcaciones como pesqueros de alta mar (PAM), barcazas con bins o wellboats sin recirculación (circuito cerrado) para evitar riesgos en el transporte, en algunos casos, hay tramos que se están haciendo vía terrestre con camiones. El destino de la mortalidad es a plantas reductoras para su disposición final y de este modo evitar un daño ambiental. Para todos los casos, Sernapesca realiza fiscalizaciones para asegurar que los procesos se realicen de acuerdo a la normativa.

El martes 13 de abril el PAM Erika llegó a Talcahuano donde comenzó la descarga de mortalidad de salmones proveniente del centro acuícola de Camanchaca ubicado en la región de Los Lagos. Como ha sido la tónica en estos procedimientos, la pesquera Landes recepcionó las 293 toneladas de este barco para ser procesada y darle así un uso de materia prima para confección de harina o aceite de pescado principalmente.

Este es el tercer pesquero de alta mar que recibe Talcahuano, apoyando en el manejo de la contingencia por FAN. Sernapesca Biobío realizó la exhaustiva inspección desde el arribo del barco hasta la llegada de materia prima a la planta reductora. Entre los 3 PAM que arribaron con mortalidad por contingencia FAN a Biobío, trasladaron 1.300 toneladas aproximadamente, lo que equivale al 22% de la mortalidad total generada en las áreas afectadas.

Como medida preventiva para mitigar el riesgo, Sernapesca autorizó el traslado de peces vivos desde centros de cultivos que se encuentran en zonas afectadas a zonas libres de FAN. En la región de Los Lagos se han traslado 5.896.277 ejemplares y en la región de Aysén 681.089 ejemplares. Además el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura autorizó la cosecha de un total de 1.493.388 peces.

“En la región de Aysén ya 4 centros ya no registran mortalidad asociada a bajas de oxígeno y FAN, mientras que el restante número de concesiones, inicialmente afectados por este fenómeno, han disminuido su mortalidad a niveles que les permite su manejo en los sistemas de ensilaje de cada centro. Finalmente indicar que como Sernapesca continuaremos monitoreando y fiscalizando las condiciones sanitarias de cada centro, hasta el final de la contingencia,” concluyó Cristian Hudson, Director Regional de Sernapesca Aysén.