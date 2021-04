Consciente del alto precio que han alcanzado los últimos meses los balones de gas licuado de las tres empresas que dominan el mercado, el diputado Miguel Ángel Calisto presentó un oficio ante la Fiscalía Nacional Económica para que investiguen una posible colusión de estas compañías, asegurando que “hay que investigar si existe colusión, es necesario despejar las dudas ante un aumento tan brutal en los precios de estos productos”.

Aysen.- El oficio contó con las firmas de los diputados Manuel Matta, Jorge Sabag, Joanna Pérez e Iván Flores, además del propios Miguel Ángel Calisto, y busca que “la Fiscalía Nacional Económica inicie una investigación sobre si el alza del precio en la distribución del gas licuado de petróleo, de carácter residencial, se debe a una potencial colusión entre las empresas distribuidoras”.

Según el legislador, “hemos recibido muchas denuncias ciudadanas por el aumento excesivo del precio de los balones de gas licuado, ya sea de cinco, de quince o cuarenta y cinco kilos. Acá hay algo raro, porque sólo durante el último año el precio ha subido un 14%, lo que es excesivo. No puede ser que en plena pandemia una familia chilena tenga que pagar 21 mil pesos por un balón de gas de 15 kilos”.

Calisto agregó que “además, una de estas empresas ya fue sancionada en Perú por colusión, entonces con mayor razón es necesario investigar. En nuestro país ya tenemos cierto historial de grandes empresas que con tal de ganar un poco más de dinero caen en estos delitos económicos que terminan perjudicando a las familias con menos recursos, que son quienes consumen el gas en este formato”.

El legislador señaló que “también al hacer el ejercicio de determinar el valor del kilo de gas, nos damos cuenta que este depende también del tipo de cilindro que yo estoy utilizando, lo que es muy extraño. Por ejemplo, en los balones de cinco kilos, el valor del gas por kilo es más caro, superando los 1900 pesos. En cambio, cuando lleno un cilindro de 15 kilos, puede costar alrededor de 1550 pesos, esto según los valores entregados por la plataforma Gas en Línea que permite comparar los valores del gas licuado de las distintas empresas”.

“En estos momentos Chile vive una crisis económica tremenda, con miles de familias que han visto quebrar sus emprendimientos y no tienen plata para vivir. Es fundamental que nosotros como diputados cumplamos nuestra labor fiscalizadora y estemos siempre muy atentos al comportamiento de las grandes empresas”, señaló.

Finalmente, el legislador aseguró que “esperamos que la Fiscalía Nacional Económica realice una investigación de mercado profunda y pueda determinar si hay o no una colusión. Es fundamental despejar las dudas y así evitar cualquier acción empresarial que vaya en desmedro del bolsillo de las familias chilenas”.