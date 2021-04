Durante esta mañana se conoció la información de un pasajero del bus intercomunal Cisnes – Coyhaique, quien falleció mientras viajaba en este medio de transporte público. Producto de esta situación, el bus se detuvo en las proximidades de un café, donde personal del Cecosf de Villa Mañihuales realizó maniobras de reanimación, las que resultaron infructuosas.

Aysen.- La fiscal subrogante en la Fiscalía de Puerto Cisnes, Marcela Valdés, confirmó el deceso del hombre. “Efectivamente en horas de la mañana me llamaron desde el Reten de Mañihuales, dándome cuenta que en el bus que hace el servicio regular entre Puerto Cisnes y Coyhaique, había una persona que al llegar a Mañihuales se dieron cuenta que habría fallecido, no se sabe si al llegar a la Villa o en el transcurso del viaje”.

Según añadió la fiscal, la persona fallecida es un adulto mayor y hasta ahora se desconocen las causas de muerte, pero podría tratarse de un problema relacionado a alguna enfermedad.

“Se trata de una persona de sexo masculino de 72 años y hasta el momento no se sabe cuáles fueron las causas que originan su muerte, pero se presume que podría ser por una enfermedad mal tratada. Se solicitó la concurrencia de la SIP de Carabineros de Puerto Aysén y el Servicio Médico Legal, quienes realizarán la autopsia de rigor para determinar la causa de la muerte”.