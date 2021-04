Así lo informó el Seremi de Desarrollo Social y Familia Marcelo Jélvez, quien comunicó los indicadores de las primeras 48 horas -desde que se habilitó la plataforma del Servicio de Impuestos Internos-. También, destacó la cobertura del Ingreso Familiar de Emergencia Ampliado, que llegará a las diez comunas de la región y que activará su web para solicitar este aporte económico este 21 de abril.

Aysen.- “Tenemos nuevas y buenas noticias respecto del fortalecimiento de la Red de Protección Social a través de tres instancias muy provechosas para nuestra comunidad. Primero, lo relacionado al Bono Clase Media, que es postulable desde este fin de semana, como también que se activó la plataforma de consulta para conocer, como pensionado, si accede al aporte fiscal de 100 mil pesos no reembolsables, a lo que se suma la ampliación de la cobertura y montos del Ingreso Familiar de Emergencia Ampliado, anunciado por el Ejecutivo y que llegará al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares”, explicó el Secretario Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia.

Tras las primeras 48 horas de habilitada la plataforma del Servicio de Impuestos Internos en la región, siete mil 39 personas postularon al Bono Clase Media. “Esto se traduce en tres mil 453 millones 900 mil pesos de recursos sociales que llegan a las familias de Aysén. En cifras nacionales un millón 616 mil 474 personas han sido favorecidas sumando más de 792 mil 655 millones de pesos”, detalló Marcelo Jélvez.

El Bono Clase Media es un aporte fiscal directo de hasta $500.000, no reembolsable, para trabajadores dependientes, independientes, empresarios individuales y personas que se encuentren cesantes, que cumplan los requisitos establecidos. Se solicita 100 % en línea, solo se debe ingresar la información de contacto y datos para el pago en sii.cl, y se puede solicitar hasta el 17 de mayo de 2021.

“En la misma web usted puede conocer si usted es beneficiario del Bono Pensionados, que es de 100 mil pesos y es pagado en forma automática por la institución que entrega la pensión, sin que debas realizar una solicitud. En caso de no acceder inmediatamente puede apelarse en la misma página del Servicio de Impuestos Internos”, señaló el titular de Desarrollo Social y Familia.

En tanto, el Ingreso Familiar de Emergencia -que se pagará en los meses de abril, mayo y junio-, aumentará sus beneficios, ampliará su cobertura, su universalidad y simplificará su acceso. “Esto permitirá un ingreso de $100 mil pesos por integrante del hogar y se pagará sin ningún requisito a todas las familias que estén en el 80% del Registro Social de Hogares”, ahondó Jélvez.

De esta manera, la autoridad manifestó que ahora el beneficio será para todas las comunas del país, llegando a 13 millones de personas. “El beneficio alcanzará a 6 millones de familias, más del doble de beneficiarios de marzo. Esto significa que una familia de 4 personas recibirá $400 mil por mes, independiente de la situación sanitaria de la comuna en que viven”, manifestó el Seremi.

Asimismo, anunció que el 21 de abril se abrirá un nuevo proceso de postulación para el pago de abril en la web ingresodeemergencia.cl