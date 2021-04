Hubo toque de sirena de Bomberos a la hora que ocurrió el terremoto el 21 de abril de 2007, un encuentro de reflexión y oración en el memorial instalado en el cementerio de Puerto Aysén y una misa en la iglesia del Carmen en memoria de todas las victimas del fiordo.

Puerto Aysen.- Un momento de oración pero también de mucha emoción es el que vivieron los familiares de las victimas del fiordo, ya que, hace 14 años un día 21 de abril de 2007, trabajadores de la industria acuícola, pobladores y parte de quienes visitaban el epicentro de los temblores de esa época, perdieron la vida tras el fuerte terremoto y tsunami que se sintió cerca de las 14 horas de ese fatídico día.

Ana Cerón, es esposa de Ricardo y madre de Melissa Figueroa, dos de las personas que desaparecieron y el mar en el sector de Playas Blancas nunca regresó. “Un momento de mucha emoción, son 14 años, no es fácil… es algo que fue histórico en la comuna”.

Hace algunos años y producto de lo ocurrido en el fiordo que cobró la vida de diez personas, pero en particular del esposo e hija de la señora Ana Cerón, ella decidió presentar una acción judicial en contra del Gobierno de la época y al ser consultaba sobre el tema, señaló, “no si es bueno decir esta parte, pero, la señora Bachelet me echó la culpa a mí”.

Otra familia que lo ha pasado muy mal durante los últimos años han sido los Tocol Saldivia, ya que, el 21 de abril de 2007 perdieron a uno de sus integrantes Julio Tocol Saldivia y hace poco más de un año a Sebastián Tocol, quien fue atropellado en la ruta Aysén Chacabuco.

“Son 14 años de esta tragedia que hasta aquí todavía nos trae recuerdos muy vivos… y trae cosas a la memoria del pasado y lo que nos pasó hace muy poco… lamentablemente todo cae en manos de los grandes empresarios, porque esta muerte (de Julio Tocol), fue del monopolio de estas grandes empresas y para ellos paso como nada, nosotros tenemos el dolor todavía presente”, manifestó con gran tristeza el progenitor de la víctima del mismo nombre, Julio Tocol.

El 21 de abril de 2007 y tras meses de búsqueda solo se logró encontrar los cuerpos del matrimonio conformado por Evaristo Contreras Vargas y Elsa Poblete Carrasco junto su pequeño nieto de 2 años Genaro Linay Contreras.

Pero hasta el día de hoy no han aparecido, Julio Tocol Saldivia, Miguel Ángel Silva Barría, Víctor Hugo González Bastidas, Eligio Cariman Renin, Yohana Contreras Poblete, Ricardo Figueroa Aravena y su hija Melissa Figueroa Cerón.