Piden al Gobierno Regional apurar con urgencia la entrega de la subvención del combustible que permite el funcionamiento de la planta eléctrica municipal.

Melinka.- Una preocupante situación es la que se vive por estos días en Melinka, ya que, al reciente aumento de casos Covid – 19, ahora y en medio de la cuarentema podrían quedarse sin energía eléctrica. Esta situación fue advertida por quienes administran la planta generadora municipal, ya que, se están quedando sin combustible y el Gobierno Regional no ha entregado la subvención para aquello.

Incluso esto afectaría el pago de las remuneraciones de los operadores del recinto, tal como lo dio a conocer el Alcalde (s) de la comuna de Guaitecas, Enrique Higuera.

“Respecto a la situación que estamos viviendo con el subsidio de combustible de la comuna. Esto se está demorando y ya nos está generando problemas de abastecimiento y también nos está generando problemas eventualmente con el pago de sueldos de nuestro personal. Entiéndase que la próxima semana podríamos quedar sin combustible y estamos en una situación crítica de pandemia, en donde, las vacunas, tenemos todo un sistema de salud que también depende del servicio eléctrico y que hoy está siendo vulnerado, porque no ha llegado el subsidio de combustible”.

Es urgente encontrar una solución, por eso, el Alcalde (s) de Guaitecas, Enrique Higuera, hace un llamado a las autoridades regionales a intervenir para que llegue la subvención que permite la continuidad de la planta eléctrica de Melinka.

“No tenemos otra forma para poder apurar que esto llegue a un buen término, esto es de suma urgencia, ya la empresa nos indicó que no tendríamos combustible desde la próxima semana y esa es una situación muy grave que se repite cada vez que se acaba el subsidio, que nos tiene a la merced de la voluntad de la empresa. Así es que, hacemos un llamado público para las autoridades intercedan ante esta urgente situación”, puntualizó el Alcalde (s) de Guaitecas.