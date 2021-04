Este operativo organizado por el Servicio de Salud Aysén, en conjunto con TEAcompañamos, tiene por objetivo inmunizar con esta enfermedad a personas que viven dentro de la Condición de Trastorno del Espectro Autista, TEA, y sus cuidadores.

Coyhaique.- El pasado sábado en la Sede de la organización TEAcompañamos se efectuó un operativo de vacunación contra la influenza, instancia en que más de 60 niños y adultos que viven dentro de la Condición de Trastorno del Espectro Autista y sus cuidadores se pudieron inmunizar contra esta enfermedad.

Gabriel Burgos, director del Servicio de Salud Aysén, manifestó que “hoy estamos acercando la vacuna contra la influenza a niños y adultos con la condición de Trastorno del Espectro Autista y sus cuidadores, por lo que para nosotros es importante que puedan administrarles esta inmunización y prevenir esta enfermedad durante el invierno, y que mejor que sea en su propio entorno y en un lugar amigable para ellos como es su sede”.

Esta acción se enmarca en la estrategia de acercar la vacunación a la comunidad, con estricto respeto de instrucciones priorizadas en la calendarización según grupo etario.

Por su parte, Claudia Bilbao, vicepresidenta de TEAcompañamos, indicó que “esta es una gran labor que está haciendo el Servicio de Salud con nuestra organización, entendiendo que vacunar a nuestros niños y sus cuidadores en un espacio amigable para ellos, que vean caras conocidas y que puedan estar acompañados en todo momento por sus padres hace que sea un momento menos estresante para ellos”.

Igualmente, este operativo de vacunación fue atendido por profesionales del voluntariado de enfermería, quienes administraron las vacunas a los socios y socias de la organización.

Carmen Monsalve, Enfermera del Servicio de Salud Aysén, enfatizó que “hoy estamos con un grupo de colegas voluntarias en la Sede de la organización TEAcompañamos para administrar la vacuna contra la influenza a los niños y sus familias, porque entendemos que para ellos puede ser un poco más difícil acercarse hasta un punto de vacunación, y también era una muy linda instancia para conocerlos y realizar este operativo donde ellos hacen sus talleres y pasan buenos momentos”, puntualizó.

Influenza

La influenza es una enfermedad contagiosa causada por un virus que se transmite desde una persona enferma al toser, estornudar o mediante las secreciones nasales. Este virus es responsable de infecciones respiratorias severas, que pueden causar complicaciones de gravedad.

Al año, miles de personas mueren en el mundo debido a esta enfermedad y muchos requieren de hospitalización. Para prevenir las condiciones anteriormente mencionadas, es necesaria la vacunación anual contra este virus.

¿Qué es TEA?

El TEA es un trastorno de origen neurobiológico, que afecta a la configuración del sistema nervioso y al funcionamiento cerebral, dando lugar a dificultades en dos áreas principalmente: la comunicación e interacción social y la flexibilidad del pensamiento y de la conducta.

No está determinada su causa y es, además, una “discapacidad invisible”, ya que no lleva asociados rasgos físicos diferenciadores. El TEA acompaña a la persona a lo largo de toda su vida, pero puede manifestarse maneras muy distintas: no hay dos personas con TEA iguales; dependerá de su propio desarrollo personal y de los apoyos que pueda tener, así como de si presenta o no discapacidad intelectual asociada y también de su nivel de desarrollo del lenguaje.