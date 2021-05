• En un escenario de pandemia en la región de Aysén mediante el plan paso a paso Chile se Recupera, el gobierno del presidente Sebastián Piñera a través de la Dirección Regional de Obras Hidráulicas del MOP cumplió compromiso con la comunidad con la entrega de abastecimiento de agua potable a 127 nuevas familias beneficiadas.

Aysen.- “Me sirve para mi casa, para mis animales, especialmente para mis vecinos que muchos de ellos son adultos mayores y que lamentablemente en verano se secaba el agua y no había una forma de llegar a Mañihuales a buscar agua, a menos que fuera con botellones. Muchas veces hasta los bomberos nos ayudaron aunque esa agua no servía para poder tomarla, así que ni se imagina la felicidad y ayuda que es que llegue el agua potable a la casa. Antes se sacaba el agua de vertientes, o de arroyos donde se ensuciaba y había que ir a limpiarla y después se empezó a secar y a esconderse la vertiente y ya no había agua y había que andar acarreando en botellones o depender de la buena voluntad de alguien que nos pudiera lavar la ropa, y para ir a bañarnos…Imagínese en una casa se necesita para todo el agua. Ahora se notó el cambio demasiado, porque funciona bien un calefón, porque antes quizás con la presión de una vertiente un calefón no daba, no prendía. Ahora sí prende”, dijo Ada Cofre, vecina y beneficiaria de la nueva ampliación del Servicio Sanitario Rural.

Con las palabras de esta vecina que representa a las 127 familias que son nuevas beneficiarias con el abastecimiento de agua potable en sus hogares se dio inicio recientemente a la inauguración de la ampliación del Servicio Sanitario Rural de Villa Mañihuales, oportunidad en la que la Intendente de la región de Aysén, Margarita Ossa Rojas destacó “Es un momento de mucha felicidad donde podemos concretar un proyecto que demoró cinco años. Son iniciativas que duran ese tiempo –de agua potable rural–, donde abarca 17 kilómetros, con una extensión larga de cañerías, de materialidad, para poder llegar con este recurso hídrico a las familias. Y es lo que el Presidente Sebastián Piñera no ha pedido, que nos enfoquemos en los proyectos que mejoren la calidad de vida y vayan dirigidos directamente a la dignidad de las personas”.

Debido al crecimiento de la población hacia lugares aledaños a Villa Mañihuales como el sector pasarela Cifuentes, accesos norte y sur, y Callejón Cementerio surgió necesario efectuar la ampliación de este sistema de agua potable rural que data del año 1982, y que actualmente abastece a 842 familias, para dar cabida a partir de hoy a nuevos núcleos y poder abastecer con agua potable a más familias. Al respecto, la Intendente indicó “son 127 familias que hoy día tienen la posibilidad de abrir su llave, de poder contar con un calefón porque mejora la presión; no tener que trasladar agua desde las vertientes, desde los ríos; además, tenemos una condición hídrica a nivel mundial disminuida. Por lo tanto, esta posibilidad de tener este estanque de agua potable es una noticia positiva”.

El Secretario Regional Ministerial Subrogante de Obras Públicas, Elías Fernández-Niño en la ceremonia destacó que estas obras vienen a modernizar el sistema de la Red de Distribución favoreciendo al sector campesino “este es un hito histórico para esta localidad, debido a que estamos inaugurando la ampliación de un sistema que data del año 1982, lo que era absolutamente necesario para los vecinos. Se hizo una extensión enorme ampliando la cobertura considerablemente, se mejora la calidad del agua y la presión del agua. En los sectores rurales los vecinos tenían que ir a acarrear agua de los ríos, por lo tanto con estas obras se mejora su calidad de vida y sin duda se abren puertas -que antes tenían limitadas porque no contaban con agua potable- para el emprendimiento productivo”.

En tanto, el Director Regional de Obras Hidráulicas del MOP, Cristian Aguilar Cayún señaló estar muy contento de inaugurar estas obras “las que consideraron la reposición de 746 metros de la línea de aducción, mejorar el sistema a través de suministro y reposición de los filtros de turbiedad, reemplazar la bomba dosificadora de cloro, construir un estanque de hormigón armado semi enterrado de 30 m3, mejorar las interconexiones hidráulicas de los dos estanques existentes, implementar una planta elevadora de agua potable junto con la línea de impulsión para el nuevo estanque, construir nuevos arranques y su grupo generador, y ampliar la red de distribución en 20 kilómetros de extensión aumentando con ello la cantidad de personas beneficiadas, totalizando 969 familias. Nuestra Dirección Regional de Obras Hidráulicas invirtió en estas obras $1260 millones, entregando agua potable a nuevos beneficiarios que no contaban con el recuro hídrico en sus hogares y con ello también aumentamos la capacidad del sistema el que tendrá una vida útil de 20 años a una taza de demanda de crecimiento del 4% por lo tanto, las familias que en el futuro se quieran establecer en este sector rural -hacia el norte y sur hacia de la pasarela Cifuentes o el sector Guzmán- van a poder contar con agua potable, lo que es muy importante para quienes viven en la ruralidad y que desde ese mundo quieren aportar a la región de Aysén”.

El Director Regional de Obras Hidráulicas, en la ocasión también anunció que “continuamos trabajando en Diseños para nuevos Servicios Sanitarios Rurales y/o ampliaciones de estos sistemas, ya el año pasado iniciamos 10 Diseños y este año son 19 los Diseños que hemos adjudicado y que abarcan diseños desde Melinka hasta Caleta Tortel, aumentando los recursos en materia de Agua Potable Rural este 2021, llegando prácticamente a los 6 mil millones sólo en esta área de inversión”.

En la Ceremonia de inauguración las autoridades regionales, integrantes del Comité de Agua Potable Rural y vecinos, fueron acompañados por el presidente del Consejo Regional de Aysén Sergio González, el Consejero Regional Eligio Montecinos, el Concejal por Aysén y representante protocolar del Alcalde de la comuna de Aysén Manuel Curinao, el Padre José Barría quien bendijo las obras, la acordeonista Alejandra Oyarzo y en la guitarra de Juan Carlos Aguillón quienes animaron la jornada con música regional.