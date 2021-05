Hasta el Colegio Kalem Bicentenario de Puerto Aysén concurrieron el Gobernador de la Provincia de Aysén Manuel Ortíz Torres y el Seremi de Educación Sergio Becerra Mera para acompañar a esa comunidad escolar en la firma del Compromiso Bicentenario, un desafío para alcanzar la excelencia educativa.

Puerto Aysen.- En una breve y significativa ceremonia, representantes de los distintos estamentos del establecimiento educacional: Sostenedor, directivos, docentes, asistentes de la educación, padres y apoderados y estudiantes suscribieron este compromiso para trabajar en procura de buenos resultados académicos.

La firma cuyo propósito es reforzar el compromiso de toda la comunidad escolar para alcanzar las metas educativas “Bicentenario”, representa la incorporación oficial de este establecimiento, uno de los nuevos 120 liceos que a partir de este año se suman a la red de 320 colegios comprometidos a inicios de Gobierno, pudiendo llegar con esta exitosa política educativa a más de 248 mil niños y jóvenes en todo Chile. El Colegio Kalem de Puerto Aysén y el Liceo Agrícola e Industrial de la Patagonia de Coyhaique son los dos planteles de la región que se incorporaron a la Red de Liceos Bicentenarios tras participar en la convocatoria realizada en 2020.

En su intervención, el seremi Sergio Becerra Mera destacó: “El programa Liceos Bicentenario ha logrado resultados reales en el corto plazo, y sin duda, es una de las políticas educativas más exitosas en años. Como región sentimos una gran satisfacción porque cuando iniciamos nuestro período de Gobierno en 2018 planteamos como desafío sumar 3 nuevos planteles a la red y finalmente hemos duplicado esa meta, ya que se han sumado en el segundo mandato del Presidente Piñera 6 nuevos Liceos Bicentenario, lo que además es un alto porcentaje del total de liceos existentes en la región. Los liceos Bicentenario destacan por el compromiso de sus equipos directivos y docentes en la entrega de una educación y formación de excelencia, razón por la cual son altamente valorados por las familias”.

Por su parte, la directora del plantel, Marcela Jaramillo Mora expresó: “Nosotros como colegio estamos muy enfocados en el aprendizaje de nuestros estudiantes; queremos que ellos y sus familias tengan altas expectativas. Queremos que ellos puedan salir a estudiar y que sean un referente académico y que tengan éxito en su vida”.

La estudiante Ayleen Alvarez Henríquez manifestó que “Es positivo contar con el sello Bicentenario ya que con ello se apunta a la calidad de la educación. Lo que destaco de mi colegio es la dedicación y compromiso y disposición de nuestros profesores, quienes siempre están preocupados de que aprendamos y atentos a nuestras dudas e interrogantes”.

El Gobernador de la provincia de Aysén Manuel Ortíz felicitó al Colegio Kalem por incorporarse a la Red de Liceos Bicentenario. “Esto es motivo de celebración, ya que sumamos como provincia un nuevo Liceo Bicentenario. Por su trayectoria y trabajo, la comunidad del Colegio Kalem es merecedora de contar con el sello Bicentenario”.

Compromiso Bicentenario:

• Como estudiantes nos comprometemos a ser protagonistas de nuestra educación, aprovechando al máximo las oportunidades de aprendizaje, con esfuerzo y dedicación.

• Los profesores nos comprometemos a entregar una educación de calidad a todos los estudiantes, guiándolos y motivándolos a aprender.

• Los asistentes de la educación nos comprometemos a otorgar un ambiente propicio para el aprendizaje.

• El equipo directivo se compromete a acompañar al profesor, entregarle retroalimentación y orientarlo en su docencia.

• Padres y apoderados nos comprometemos a apoyar a nuestros hijos fomentando el esfuerzo y dedicación en sus deberes escolares e involucrarnos en el proyecto educativo del establecimiento.

• Como director me comprometo a ser un agente movilizador de cambio dentro de la comunidad educativa, teniendo como foco el logro de los aprendizajes.

• En el rol de sostenedor me comprometo a apoyar la implementación del proyecto Bicentenario.

• Como Seremi de Educación me comprometo a acompañar al establecimiento, contribuyendo a mejorar la educación del país.

• Como Ministro de Educación me comprometo a trabajar por un sistema educativo que se centre en la sala de clases, la convivencia escolar y la formación integral de los estudiantes.