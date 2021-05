Los montos retenidos por la Tesorería General de la República para pago de deudas de pensión de alimentos, por conceptos bonos al 28 de abril, alcanzan los $ 2.137.439.759.

Aysén.- De acuerdo con los montos retenidos por la Tesorería General de la República para pago de deudas de pensión de alimentos por conceptos bonos al 28 de abril alcanzan los $2.137.439.759. Respecto estos primero datos, la Seremi de la Mujer y Equidad de Género, Bárbara Ortúzar; realizó un balance acerca de la media que permite retener al deudor de pensión de alimentos hasta el 75% del monto que recibe por el Bono Clase Media, ya que se han solicitado más de 39 mil retenciones desde que el Poder Judicial habilitó el botón en trámite fácil y se han efectuado 9.200 retenciones.

“Hace un par de semana comunicamos esta importante medida, como una más, para terminar con el incumplimiento de los pagos de pensiones de alimentos de miles de niños y niñas en nuestro país. Sabemos que la pandemia ha traído con ella dificultades económicas para muchas familias, pero esto no debe ser excusa para no cumplir con las responsabilidades que tienen los padres” indicó la representante del Ministerio en la región, considerando que, hasta el momento, se han aceptado y aprobado 1.803.035 solicitudes para la obtención del Bono Clase Media.

Complementariamente señala que “En nuestro país, un porcentaje no menor de mujeres crían solas a sus hijos e hijas, es por esto que es sumamente importante que se pueda avanzar en el proyecto de ley que presentamos el 8 de marzo recién pasado, el cual crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos”. Dicho cuerpo legal establece una serie de inhabilidades y restricciones para los deudores, contribuyendo a través de este marco con el cambio cultural que se requiere para impulsar el pago de pensiones de alimentos en el país.

Actualmente el Poder Judicial tiene habilitado en su sitio web tramitefacil.pjud.cl un botón para realizar en línea el trámite de retención respecto de este beneficio. Una vez hecho el trámite ellos notifican a la tesorería general de la república para que los dineros retenidos se entreguen a las madres que hoy están llevándose toda la responsabilidad de la crianza de sus hijos e hijas.