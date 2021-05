La distinción se entregó a cuatro de los sindicatos más antiguos de la Región de Aysén, siendo el Sindicato de los Estibadores Portuarios el más longevo al haberse creado el año 1945.

Aysen.- En el marco del Día del Trabajador 2021, se realizó un reconocimiento a cuatro de los sindicatos más antiguos de la Región de Aysén, por parte de la Seremi del Trabajo y Previsión Social, Andrea Ponce y de los directores regionales de la cartera: Katherine Kingma del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Sence; Carlos Rodríguez, del Instituto de Previsión Social, IPS ChileAtiende; Mario Garay del Instituto de Seguridad Laboral, ISL y Christian Aros, director regional(s) del Trabajo.

Sobre esta actividad, la Seremi Andrea Ponce, entregó detalles, “Esta es una iniciativa que iniciamos el año 2018 para reconocer la labor de los sindicatos y de los dirigentes en el contexto del Día del Trabajador, destacando la antigüedad de las organizaciones en nuestra Región de Aysén. El año pasado, debido a la pandemia de coronavirus, suspendimos la ceremonia, pero este año quisimos retomarlo, ya que estamos en momentos complejos donde la labor de los dirigentes es ser un puente entre los trabajadores y las empresas, tratando de llegar a acuerdos por el bienestar de los trabajadores. Sin trabajadores no hay empresas y sin empresas no hay trabajadores y, precisamente los dirigentes son los veedores de los procesos, para orientar, denunciar malas prácticas, pero también para dialogar por el bien de sus compañeros”, concluyó la titular de Trabajo y Previsión Social.

En esta ocasión fueron cuatro los sindicatos reconocidos por las autoridades del trabajo y previsión social, distribuidos en dos actividades, para cumplir con los aforos, una en dependencias de la oficina regional de Sence y otra en Puerto Chacabuco.

El Sindicato Profesional de Estibadores y Desestibadores Marítimos de Puerto Aysén fue constituido el 11 de agosto de 1945 y es considerado el más antiguo de la Región de Aysén. Junto a ellos, se entregó un reconocimiento a tres de las organizaciones regionales más antiguas: Sindicato de Trabajadores Independientes del Transporte Remunerado de Pasajeros de Coyhaique, creado el 7 de diciembre de 1994; Asociación de Funcionarios No Docentes del Departamento de Educación de la I. Municipalidad de Coyhaique, que funciona desde el 5 de octubre de 1996 y el Sindicato de Empresa Salmones Fríosur S.A. Santa María del Mar, que data del 1 de abril de 2002.

Rich Raimapo, presidente del sindicato de estibadores se mostró sorprendido y agradecido por el reconocimiento a la antigüedad sindical: “Bastante agradecido porque la verdad es que por cosas de la historia pasamos a ser el sindicato más antiguo de la región y eso obviamente enorgullece”, afirmó el dirigente, cuyo sindicato posee en la actividad 70 socios activos.

Por su parte, la secretaria de la organización sindical, Georgeth Rubilar, recalcó la esforzada labor del trabajador portuario y agradeció el homenaje. “Muy agradecida del reconocimiento que nos acaba de entregar la Seremi del Trabajo, por reconocer nuestros años que llevamos trabajando adentro del puerto. Vienen muchas generaciones atrás de nosotros, este sindicato fue formado en 1945 y hasta el día de hoy todavía sigue funcionando como corresponde. El rol del trabajador portuario es de un trabajo muy pesado, de esfuerzo, sacrificio y es bueno que nos tomen en cuenta, como siempre lo ha hecho la Seremi del Trabajo, pensando en nosotros, apoyándonos y se agradece a toda la gente que han podido acompañarnos este día”, dijo.

Con respecto al tema de la pandemia de coronavirus y el rol del dirigente en esta época, Eugenia Caro, secretaria del Sindicato de Frío Sur Santa María del Mar, mencionó, “como sindicato del rubro salmón ha sido un trabajo colaborativo también con la empresa, los dirigentes y los trabajadores porque ellos están ahora con un turno de 21 por 21 -como salió esa resolución- y para ellos ha significado un cambio en su vida, jornada laboral porque hay todo un proceso tras eso, de carga laboral, de estrés, de acostumbrarse a otro turno y entre todos hemos tratado de saberlo llevar, y cuando ha habido problemas, el sindicato ha estado de la mano con la empresa viendo cómo colaborar también, no todo tiene que ser malo, siempre se buscan los acuerdos que sean en beneficio del trabajador. El diálogo sobre todo y por algo el sindicato ha seguido durante 19 años siendo vigente”, reflexionó la dirigenta, quien recalcó que en su sindicato siempre ha habido mujeres en la directiva.