En el transcurso de los últimos días, los contagios por COVID-19 registraron un aumento considerable en la comuna de Coyhaique, al punto de alcanzar los 142 contagios en el transcurso de los últimos 04 días.

Coyhaique.- Pese a los distintos esfuerzos que se han efectuado para reforzar las medidas de autocuidado y así evitar la propagación de contagios por COVID-19 en la región, en el transcurso de las últimas horas se han registrado aumentos explosivos de casos especialmente en la comuna de Coyhaique; situación que sumado a otros factores como la ocupación de camas críticas y la tasa de positividad, tienen en alerta a las autoridades y equipos de salud regional, debido a que de mantenerse estos indicadores la comuna de Coyhaique podría retroceder a Cuarentena.

Frente a esta situación, la Seremi de Salud Aysén, Alejandra Valdebenito Torres, indicó que el retroceso a cuarentena busca principalmente contener y disminuir los brotes por COVID-19, los cual no solo requerirá de los esfuerzos de los equipos de salud, sino que del apoyo y colaboración de la comunidad. “No debemos olvidarnos que la comuna de Coyhaique se encuentra en Fase 2 de Transición, por lo que si como comunidad no nos cuidamos y mantenemos nuestras medidas de resguardo sanitarios, podríamos incluso retroceder a una cuarentena. En los últimos 04 días se han registrado cerca de 142 casos por COVID-19. Es por eso que debemos ser responsables a nivel individual y colectivo para contener el aumento de casos en la comuna de Coyhaique. Más allá de las acciones que se ejecuten por parte de los profesionales y equipos de la salud, necesitamos la colaboración de la ciudadanía, debemos extremar las medidas de autocuidado para no llegar a una etapa de cuarentena, aquí todos debemos asumir la responsabilidad en el aumento de casos, porque volver a Fase 1 es una situación que nos afecta a todos”.

En este contexto, el epidemiólogo de la Unidad de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento (UTTA), Marco Acuña Briones, indicó que uno de los factores que están siendo analizados es el progresivo aumento de contagios entre la población más joven. “En las últimas 24 horas, de un total de 48 casos, 19 corresponden a población de entre 20 a 30 años de edad (el 40%); situación que está presentando un panorama epidemiológico distinto al observado en meses anteriores, ya que los casos por COVID-19 hoy se están concentrando en la población más joven. Hacemos un llamado a este segmento de la población que actúe con responsabilidad, que utilice mascarilla, que evite las reuniones sociales, porque a lo mejor el contagio por COVID-19 se traduce para ellos en un resfrío leve; sin embargo, es probable que este virus actúe en forma más agresiva si lo transmiten a su propio grupo familiar”.

Es por esta razón, que se hace un llamado a la comunidad a respetar las medidas sanitarias, especialmente durante este fin de semana, ya que la disminución de casos – además de los esfuerzos de los equipos de salud- también estará directamente relacionada con el comportamiento social de los habitantes de la capital regional.