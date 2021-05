Aseguran que son personas que no cuentan con registro social de hogares en Guaitecas “los llamamos a no venir, no vamos a permitir a ninguna persona que no sea de la isla”, aseguran.

Melinka.- A pocos días de las elecciones de este 15 y de 16 de mayo, donde entre otras autoridades la ciudadanía podrá elegir alcaldes y concejales. En la comuna de Guaitecas, dirigentes sociales, sindicales, vecinos, vecinas, candidatos y candidatas, afirman que después de analizar el aumento considerable del patrón electoral, los habitantes de esta zona se encuentran indignados y creen que ante este posible acarreo, pueden salir electos tanto alcalde como concejales de otra zona del país, principalmente de Chiloé y no directamente quienes viven en Guaitecas.

“Nos reunimos distintas entidades de la comuna, dirigentes de sindicatos de pescadores, otros dirigentes de juntas de vecinos, candidatos a Concejales en ejercicio y postulantes. Nos reunimos porque nos llegó una inquietud, vimos inflado nuestro padrón electoral, nos pusimos a revisar y nos dimos cuenta que están inscritas más de 100 personas de Chonchi. Estas personas supuestamente vendrían a votar a Melinka”, manifestó, Carla Barrientos Agüero, dirigenta social de Melinka.

“No vamos a permitir por ningún motivo el desembarque de estas personas en Melinka”.

Carla Barrientos, aseguró que como dirigentes y comunidad no permitirán que esto suceda.

“Nosotros no vamos a permitir por ningún motivo que personas de otro lado vengan a elegir a nuestras autoridades, porque las consecuencias van a ser para nosotros. Entonces, respecto a esto, hemos tomado la decisión de que vamos a impedir el desembarque de esas personas en Melinka. Somos muy responsables en decir que, ninguna de estas personas que están inscritas correctamente pero fraudulentamente, no cuentan con un registro social de hogares en Melinka, por tanto, no son de aquí y tenemos pruebas de que son de Chonchi. No vamos a permitir por ningún motivo el desembarque de estas personas en Melinka”.

“El llamado que yo hago es a que estas personas no vengan, porque van a venir y van a tener que irse a Puerto Cisnes o Puerto Chacabuco, porque nosotros no vamos a permitir y tenemos organizado ya un cordón sanitario popular y no vamos a permitir por ningún motivo el ingreso de estas personas a nuestra isla”, afirmó la dirigenta social de Melinka.

Carla Barrientos, aseguró además que, tienen pleno conocimiento de las personas que viven en Chiloé o en otra parte de la región pero son de Guaitecas, “esas personas obviamente van a poder ingresar y ejercer su voto, porque nosotros sabemos quiénes son”.

Además de la posibilidad de elegir a sus autoridades, aseguran que quienes lleguen ese día, se convierten en un posible foco de contagio de Covid – 19, teniendo en cuenta también que la comuna de Guaitecas recién sale de una cuarentena total, por lo que, llaman a las autoridades de Salud a que se aumenten los controles sanitarios y se exijan las máximas medidas que eviten nuevos contagios.

Extraoficialmente se ha conocido que en Chile Chico se estaría registrando algo similar a lo que ocurre en Guaitecas, donde un número no menor de personas de Coyhaique se habrían inscrito para las elecciones de este 15 y 16 de mayo. Esto ha provocado la inquietud y molestia de muchas personas, porque también buscan que los chilechiquenses sean quienes elijan a sus autoridades no personas de otras comunas. Además, al ser de Coyhaique los posibles votantes, también significaría un enorme riesgo sanitario para la comunidad de la ciudad del sol y de Puerto Guadal, ya que, Chile Chico ha logrado avanzar en el plan paso a paso, Guadal y las otras localidades están en fase 4, mientras que Coyhaique está al límite de una cuarentena total, debido al explosivo aumento de casos positivos de Covid – 19.