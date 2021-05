Los peritajes se desarrollan en coordinación con la Fiscalía que dirige investigación por este hecho.

Coyhaique.- Identificar el origen y causa de un incendio estructural que destruyó un galpón con maquinaria y camiones de la empresa Gestión Ambiente –encargada del retiro de basura y desechos domiciliarios- en la ciudad de Coyhaique, son las tareas a las que están abocados peritos del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) que indaga esta emergencia en coordinación con la Fiscalía.

Alrededor de las 22:50 horas del viernes, tras la activación de la alarma, las cuatro compañías de Bomberos, Carabineros, el Samu y la Onemi se trasladaron hasta la intersección de las calles Almirante Simpson con Alfonso Serrano, dada la magnitud del siniestro y el riesgo de propagación a inmueble colindantes.

Personal de la Primera Comisaría realizó el cierre de calles en las inmediaciones con la finalidad de facilitar el trabajo de los equipos de emergencia, sumado a la cooperación en la evacuación preventiva de domicilios colindantes.

Una vez controlada la emergencia, al día siguiente los peritos de Labocar se trasladaron al lugar de afectación, donde se abocaron al desarrollo de diligencias de su especialidad, realizando la fijación del sitio del suceso, sumado a levantamiento de muestras de material carbonizado y muestras de conductores eléctricos con la finalidad de ser sometidos a pruebas de análisis químico.

Asimismo, el personal especializado indagó en el punto de origen del fuego, así como la presencia o no de elementos acelerantes sumado a la dirección y velocidad de avance del fuego.

Pese a la magnitud de las llamas, no se registraron personas lesionadas, no obstante, la estructura resultó con daños de consideración, sumando a la pérdida total de 8 camiones recolectores de basura aparcados al interior.

Los resultados de los peritajes serán informados de manera directa a la Fiscalía que dirige investigación por este lamentable hecho.