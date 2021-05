En localidad de Villa Amengual, comuna de Lago Verde, se encuentra el jardín infantil “Mi Pequeño Paraíso”, establecimiento de pre básica que busca entregar una educación integral a sus niños y niñas, desde lo teórico a lo práctico, con especial énfasis en el cuidado al medio ambiente.

Chile Chico.- En esa línea y a través del Fondo de Innovación en Educación Parvularia, están desarrollando un proyecto que espera incluir a toda la comunidad. Así lo informó la directora del jardín, educadora de párvulos, Anita Catelican.

“Como comunidad educativa estamos contentos de poder compartir con ustedes la noticia de vamos a ejecutar nuestro proyecto FIEP que nos adjudicamos el año 2019, al que denominamos el mundo en nuestras manos. Lo llamamos de esta forma, porque nuestro objetivo general es poder implementar estrategias que contribuyan al cuidado del medio ambiente, que involucran a los niños y niñas, a sus familias, al equipo educativo y a la comunidad en general”.

Anita Catelican, contó que el proyecto se basa en tres focos, potenciando por estos días la reducción de los residuos inorgánicos.

“Contiene tres grandes focos, uno de ellos y en el que nos estamos enfocando ahora es, la reducción de los residuos inorgánicos, de tal forma de que estamos invitando a la comunidad a poder reciclar. Implementamos dos puntos limpios, uno en el jardín infantil que en primera instancia se utilizó solo con las familias y que ahora estamos haciendo extensiva a toda la comunidad. Por lo tanto, tuvimos que implementar otro punto limpio en el colegio, donde se ubicaron contenedores, se pusieron rótulos y donde la familia en general va a poder reciclar vidrios, plásticos, cartones, papeles y también latas de aluminio”.

El proyecto del jardín infantil “Mi Pequeño Paraíso” de Villa Amengual no solo se queda en la recolección de materiales, sino que apuestan a la reutilización y el reciclaje, por ello, se contactaron con Fecunda Patagonia de Coyhaique. Así lo cuenta la directora, Anita Catelican.

“Tuvimos la gran noticia de que vamos a poder firmar un convenio de colaboración con Fecunda Patagonia, que nos va a colaborar con maxi sacos, que son unos recipientes gigantes que se van a ubicar dentro de este recinto, para colocar mayor cantidad de residuos inorgánicos. También nos van a entregar adhesivos, de tal forma que ellos se van a hacer cargo de estos residuos y así darle la utilidad que corresponde en la planta de reciclaje”.

La directora del jardín infantil de Amengual, Anita Catelican, dijo también que, en base al mismo proyecto se están construyendo eco ladrillos, con lo cual buscan aportar como unidad educativa al cuidado del medio ambiente.

“Nosotros estamos confeccionando eco ladrillos para poder hacer la separación de nuestro invernadero, que también lo pudimos adjudicar gracias a este proyecto. De esta forma, reducimos la cantidad de plástico que tiramos a la basura y estamos contribuyendo a esta tarea tan importante de no tirar tantos residuos a los vertederos, que en realidad están colapsando y todo lo que está pasando a nivel mundial con la contaminación. Por ello, para nosotros es muy importante implementar desde los más pequeños estas iniciativas”.

El trabajo del cuidado al medio ambiente que está desarrollando el jardín infantil “Mi Pequeño Paraíso” de Villa Amengual, no se detiene y en el desafío ambiental que mantienen, han programado para el 17 de mayo una jornada con estudiantes de la escuela local, en conmemoración del día mundial del reciclaje.