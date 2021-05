El tema sanitario es algo principal, considerando que quienes llegarían a Chile Chico y Guadal serían personas que viven en Coyhaique y ello podría significar una compleja propagación del Covid – 19.

Chile Chico.- Tal como estaría ocurriendo en Guaitecas, donde la comunidad y dirigentes han manifestado su preocupación por la llegada de al menos 400 votantes que no son de la comuna. A Chile Chico también llegaría este fin de semana un número no menor de personas que viajan solo para participar en las elecciones de este 15 y 16 mayo, pero que no viven en la zona.

La Concejala Teresa Aguilar, junto dar con a conocer su molestia por esta situación, cree que es importante tomar conciencia de los riegos sanitarios a los que se expone la comunidad, ya que, desde su experiencia cuenta que estar contagiada con Covid no es algo sencillo.

“Yo lo encuentro bastante tirado de las mechas que venga gente de afuera a votar, siendo que ellos no viven acá, no conocen nuestra realidad y con todo lo que estamos pasando con la pandemia, donde siguen día a día los contagios, no deberían exponerse de venir a votar acá a Chile Chico. Porque todos tienen familia, tienen hijos, abuelos, nietos, por eso, cuiden su familia, quédense en Coyhaique y se los digo porque yo estuve enferma, tuve Covid – 19, no sé quién me contagio, pudo haber sido alguien de afuera que vino, como yo visito a tanta gente. Pero el mensaje es que no venga de Coyhaique”.

Aun cuando no se puede exigir, pero si hay personas que viajan a Chile Chico a votar, lo ideal sería que lleguen con PCR Negativo, señaló la Concejala Velides Urrutia.

“Si es que realmente va a venir gente a nuestra comuna a votar, yo creo que lo más lógico sería que vengan con la medida del PCR Negativo, que la gente tome esa precaución, porque nosotros tampoco nos podemos exponer a que en un acto eleccionario quede acá la embarrada y quedemos de nuevo contagiados con altos índices y volvamos a fase 2, fase1, porque claramente la gente que no vive acá no debiera elegir a nuestras autoridades”.

Para el dirigente político de la “ciudad del sol”, Luis Velásquez, de ocurrir un “acarreo” de votantes de Coyhaique a Chile Chico, eso vendría a distorsionar la realidad electoral de la comuna. Dando cuenta además que, esto obedece a antiguas estrategias de políticos irresponsables, que solo trabajan en base a la mentira y la demagogia.

“Indudablemente que eso viene a distorsionar la realidad electoral de nuestro pueblo, quienes hacen eso, saben que están incurriendo en faltas y burlando la ley, eso es acarreo. Es algo lamentable, porque son compatriotas que no están viviendo hoy en día en la comuna de Chile Chico, tienen su residencia en otro lugar. Pero lo bueno es dejar a chilechiquenses que decidan cual es el camino que quieren seguir, ahora, esperemos que las fiscalizaciones funcionen. Además, muchos políticos se caracterizan, no precisamente por ser responsables, la mentira, la demagogia, el engañar a la gente, es parte de ellos y lamentablemente con este tipo de actitudes siguen en lo mismo que la gente ha venido rechazando y que en definitiva le hace mucho mal a la política en sí misma”.

Margarita Alarcón es dirigente sindical y social de Chile Chico, quien dio a conocer su temor porque en los próximos días y a raíz de votantes de otros lugares de la región se vuelva retroceder en el plan paso a paso.

“No me gustaría estar temiendo que la próxima semana volvamos a retroceder, no sería bueno que venga tanta gente, yo no lo encuentro ideal. Ojala que las autoridades hagan algo y se preocupen de eso, para cuidarnos todos. Porque cuando nos restringían tanto en salir y de lo contrario nos llamaban la atención en la calle, sacaban multa y ahora esta tan fácil llegar y salir este fin de semana. También yo sé que va a venir mucha gente de Coyhaique a votar, pero quizás vengan personas que nos puedan contagiar, por ello, lo ideal que todos los que votemos seamos de Chile Chico y de la comuna, para que la persona que va a salir electa sea por la gente de la zona y no por gente de afuera. Porque van a venir a votar, el día domingo se van a ir, no los vamos a ver más y los que nos quedamos somos nosotros”.

Reiteraron el llamado a las autoridades que estarán a cargo del proceso eleccionario a desarrollar las fiscalizaciones como corresponde, sobre todo el tema sanitario, ya que, en Coyhaique este fin de semana estarán en cuarentena hay alrededor de 300 casos activos de Covid – 19, mientras que la comuna de Chile Chico tiene apenas 1 caso activo y ha sido con la responsabilidad de toda la ciudadanía, por lo mismo, no quieren y rechazan toda presencia de “turistas electorales” este fin de semana, ya que ello, podría desatar un serio problema sanitario y aumento en los casos de coronavirus.