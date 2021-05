Hace algunos días informamos de la molestia y preocupación que mantienen muchos vecinos, dirigentes sindicales y sociales de la comuna de Guaitecas, por el notorio aumento en el padrón, con personas que no son de la zona, nunca han vivido en Melinka o Repollal y hoy aparecen como votantes para las elecciones de este sábado y domingo.

Melinka.- Lorena Picticar, Concejala de la comuna también hizo notar su malestar con lo que está ocurriendo y que vendría a empañar un proceso democrático como el de este 15 y 16 de mayo. La autoridad mencionó que en su caso decidió ser parte de esta comunidad a fines de los años 90 y hoy con más de 20 años de residencia, siendo dirigenta sindical y hoy Concejala, rechaza lo que está sucediendo.

“Estoy viviendo en Melinka desde el año 99 y hoy encuentro que esto no corresponde, primero, que un candidato haya conseguido su residencia acá en la isla, mas encima dando las direcciones donde nunca ha vivido. Lo que más nos causa preocupación, es la cantidad de votos que vienen, el acarreo de votos. No sabemos de donde salieron estas personas y la gran mayoría tiene residencia en un sector que se llama la copa, aquí nos conocemos y todos sabemos que esa gente no existe acá en la isla”.

La Concejala Picticar, agregó que, “nos parece aberrante de que hoy venga gente que no conoce nuestra realidad, no conoce nuestros problemas, porque vivir en la isla no es lo mismo que vivir en la ciudad donde tienes todo tipo de conectividad. Nosotros nos hemos puesto en guardia y del lado que vengan, no vamos a dejar desembarcar a esa gente, los que vengan en la barcaza a votar, nosotros nos vamos a ir a tomar la barcaza, obviamente con los resguardos sanitarios”.

Lorena Picticar, insistió que no permitirán por ningún motivo que personas de otros lugares del país decidan por la gente de la comuna de Guaitecas.

“Vamos a cerrar el ingreso a la isla, porque nos preocupa el tema de las personas que nunca han vivido acá, si bien va a venir mucha gente que por años ha sido de la isla y que ha salido por temas de salud o de estudios de sus hijos, ellos siempre están viniendo y saliendo de aquí porque no han dejado sus raíces. Pero hay personas que nosotros no conocemos, esa gente acá no va a ingresar, nosotros nos pusimos varias personas, la gran mayoría de los candidatos a Alcalde y Concejales junto a parte de la población y no los vamos a dejar ingresar a la isla, van a tener que pasar de largo”.

La Concejala de Guaitecas, recalcó en el llamado a los “turistas electorales” a evitarse un mal rato y no viajar a la isla a votar si es que no son de la zona. “Pedimos por este medio que ojala la gente no llegue, porque van a pasar un mal rato, no van a desembarcar. Esto es algo que hemos logrado anteriormente, cuando no dejamos desembarcar a la gente cuando comenzó lo del covid, ahora menos. Venimos saliendo de una cuarentena donde tuvimos más de 80 personas contagiadas, esto se logró controlar, quedando con una persona y no vamos a permitir más ingresos”.

Finalmente, la Concejala Lorena Picticar, llamó a las autoridades de Gobierno a proteger a la ciudadanía a tomar en serio el tema sanitario, enfatizando que, “un voto no está por sobre la salud de las personas”.